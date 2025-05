Par Gabriella Waaijman

En tant qu'humanitaire, je suis animée par la certitude que mon travail apporte une différence tangible dans la vie de millions d'enfants. C'est le principe selon lequel toutes les vies humaines ont une valeur égale qui nourrit ma détermination et celle de mes collègues, même face à des défis immenses.

Pourtant, aujourd'hui, nous faisons face à une crise bien plus grave que tout ce que nous aurions pu imaginer : l'insupportable réalité de devoir choisir quelles vies sauver et lesquelles abandonner. Ce n'est pas un dilemme que nous pouvons – ou devons – accepter.

Les récentes coupes dans l'aide internationale forcent les organisations humanitaires à prendre des décisions impossibles. À une époque où un enfant sur onze dans le monde a besoin d'une assistance humanitaire, nous sommes contraints de prioriser une crise par rapport à une autre, une communauté par rapport à une autre, et, en fin de compte, la vie d'un enfant par rapport à celle d'un autre.

Nous avons déjà dû prendre des décisions déchirantes pour interrompre des programmes vitaux. Cela signifie, par exemple, arrêter les traitements pour des enfants gravement malnutris ou le soutien médical essentiel pour des nouveau-nés dans des zones de guerre. Ce n'est pas seulement un défi logistique ; c'est une crise éthique qui frappe au cœur même de notre mission, de notre âme et de tout ce que nous défendons.

Principes menacés

Save the Children a été fondée il y a plus d'un siècle par Eglantyne Jebb, une femme d'un courage moral et d'une conviction extraordinaires. Elle a créé une organisation dédiée à défendre les droits des enfants, à sauver des vies, à protéger les familles, à soulager les souffrances et à restaurer la dignité.

Aujourd'hui, nous opérons dans 115 pays, soutenant directement plus de 105 millions d'enfants chaque année. Nous sommes souvent parmi les premiers à répondre aux urgences, et notre engagement envers chaque enfant, partout, est non négociable. Pourtant, nos principes sont menacés comme jamais auparavant.

Dans une ère marquée par des crises mondiales croissantes – conflits, changement climatique et instabilité économique – de nombreuses nations les plus riches du monde réduisent leurs budgets d'aide. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, la Suède, la France, les Pays-Bas et d'autres pays donateurs traditionnels se désengagent de leurs engagements envers la solidarité internationale, contribuant à un dangereux déclin de l'assistance mondiale.

Réduire l'aide n'est pas seulement un échec de leadership moral, c'est une erreur stratégique. Ne pas s'attaquer à la pauvreté, à l'instabilité et aux crises sanitaires dans le monde ne fait qu'aggraver l'insécurité mondiale, alimentant les déplacements, les chocs économiques et les conflits. Ces problèmes ne respectent pas les frontières ; ils se propagent à travers le globe. Lorsque nous tournons le dos aux plus vulnérables, nous semons les graines de futures crises qui finiront par nous atteindre, et ce sont toujours les enfants qui en paient le prix.

En 2024, un nombre record de 120 millions de personnes ont été déplacées de force par la guerre, la violence et la persécution – soit environ l'équivalent de la population du Japon – avec des personnes déplacées passant, en moyenne, plus d'une décennie loin de chez elles. Encore et encore, elles nous disent que leur plus grand rêve est de rentrer chez elles. L'aide joue un rôle crucial pour permettre ce retour.

En Ukraine, nous avons aidé des familles comme Natalia* et sa fille Sofiya* à réparer leur maison endommagée par la guerre. En Éthiopie, nous avons soutenu des femmes comme Rukia* pour lancer de petites entreprises et reconstruire leur vie. L'aide reconstruit les sociétés, favorise la stabilité et stimule la reprise économique.

Elle soutient également les personnes piégées dans le déplacement, pour lesquelles aucune solution ne peut être trouvée. Comme Aliya* et Zahra*, deux filles dans le camp de détention d'Al Hol en Syrie. Elles y ont grandi. Non acceptées dans leurs pays, leurs visages montrent des éclats d'espoir, mais leurs yeux racontent une histoire de culpabilité déplacée pour quelque chose qu'elles n'ont pas commis.

Décisions irréfléchies

Les décisions irréfléchies de réduire l'aide rendent le monde moins sain, moins sûr et moins prospère. La part des enfants vivant dans des zones de conflit a presque doublé au cours des 30 dernières années, tandis que les dépenses militaires mondiales ont grimpé à 2,4 trillions de dollars en 2023. Pendant ce temps, les investissements dans la prévention des conflits et l'aide humanitaire diminuent.

L'appel humanitaire mondial pour 2025 vise à collecter 44,7 milliards de dollars pour fournir une aide vitale à 190 millions de personnes dans 32 pays et neuf régions accueillant des réfugiés. Si cet appel est entièrement financé, cela représente environ 235 dollars par personne par an, soit 20 dollars par mois, ou 65 centimes par jour, moins qu'une tasse de café dans de nombreux pays occidentaux. L'appel de 2024 n'a été financé qu'à 45 %. Qualifier l'aide d'inefficace n'est pas seulement malhonnête, c'est aussi une manipulation cynique de l'opinion publique.

À Gaza, en Haïti et au Soudan, nos équipes sont submergées par le nombre d'enfants – certains à peine en âge d'aller à l'école – qui ont besoin d'un soutien psychosocial après avoir été témoins d'horreurs qu'aucun enfant ne devrait vivre.

En République démocratique du Congo, des groupes armés ciblent délibérément et enlèvent des enfants pour les recruter. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer ces réalités. Investir dans le développement et l'aide humanitaire n'est pas de la charité – c'est une nécessité stratégique et, avant tout, une obligation morale. Réduire l'aide ne fera qu'aggraver les crises, créant un cycle d'instabilité qui coûtera bien plus cher à résoudre plus tard.

Des choix impossibles

Avec des financements en baisse, les travailleurs humanitaires sont contraints de faire des choix impossibles : devons-nous nourrir les enfants dans des zones touchées par la sécheresse ou fournir des soins médicaux à ceux des régions en guerre ? Répondre aux inondations ou investir dans la résilience climatique ? Chaque décision signifie que certains enfants recevront une aide vitale – tandis que d'autres non.

Ce fardeau moral pèse lourdement sur tous les travailleurs humanitaires. Plus que jamais. Save the Children croit que la vie de chaque enfant a une valeur égale, mais la réalité brutale est que lorsque les financements sont réduits, des vies sont perdues.

Le paysage mondial évolue, avec de nouvelles puissances, des alliances changeantes et une imprévisibilité croissante. Ces changements apportent de nouveaux risques à notre mission. La question n'est pas de savoir si nous pouvons nous permettre de maintenir l'aide – mais si nous pouvons nous permettre de ne pas le faire. C'est un moment qui exige solidarité et responsabilité partagée. Sans cela, nous risquons de défaire des décennies de progrès dans la réduction de la pauvreté, les soins de santé et l'éducation.

Les gouvernements jouent un rôle irremplaçable dans le maintien des efforts d'aide. Nous ne pouvons pas normaliser un avenir où sauver certaines vies signifie accepter la perte d'autres. Sur quelle base une vie serait-elle considérée comme ayant moins de valeur ?

Comme l'a dit notre fondatrice, Eglantyne Jebb : « Nous devons toucher l'imagination du monde. Le monde n'est pas avare, mais il est sans imagination et très occupé. »

Il est temps de réimaginer un monde où la compassion et la solidarité internationale entre les communautés l'emportent à nouveau sur le cynisme, la méfiance et la division – un monde où la vie de chaque enfant compte réellement.

*Les noms ont été modifiés pour protéger l'identité.

