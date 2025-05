Ce chiffre illustre les inégalités structurelles dan s l’accès à l’emploi à temps complet et met en lumière les facteurs sociaux et économiques influençant ces choix.

Les motifs de recours diffèrent sensiblement entre hommes et femmes. Près de 43 % des femmes justifient leur temps partiel par des responsabilités familiales, contre 16,7 % des hommes. À l’inverse, ces derniers mentionnent plus fréquemment l’absence d’opportunités à temps plein (34,3 %, contre 23,5 % des femmes). Ces écarts traduisent des rôles genrés encore fortement ancrés, où les femmes se voient souvent attribuer les tâches domestiques et parentales.