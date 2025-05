Par Dayo Yusuf

La résurgence de la maladie potentiellement mortelle du virus de Marburg dans le district de Biharamulo, situé dans la région de Kagera, dans le nord-ouest de la Tanzanie, en janvier dernier, a représenté un défi de santé publique allant bien au-delà de l'évidence.

Alors que les équipes d'intervention d'urgence du ministère de la Santé, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du CDC Afrique s'efforçaient de prévenir la propagation de la maladie, les autorités devaient réfléchir à la manière d'intégrer les guérisseurs traditionnels, ancrés dans les systèmes de santé ruraux, dans cet effort.

L'épidémie, bien que contenue grâce à une intervention rapide, a coûté la vie à dix personnes, selon les données de l'OMS. Mais comme le reconnaîtraient les agents de terrain travaillant en Tanzanie et ailleurs en Afrique, cela aurait pu être bien pire.

Le virus de Marburg n'est pas une maladie ordinaire. Avec une période d'incubation pouvant aller jusqu'à 21 jours, ses premiers symptômes incluent fièvre, diarrhée violente, douleurs abdominales et saignements excessifs. Les symptômes s'aggravent rapidement, pouvant parfois être fatals.

Dans les communautés où les guérisseurs traditionnels sont souvent le premier recours pour toute personne souffrant de problèmes de santé, combattre un virus comme Marburg représente bien plus qu'un simple défi médical.

Pendant des années, Meriam Mapinduzi Kagazi, guérisseuse traditionnelle dans le district de Biharamulo, croyait que les patients présentant des symptômes typiques de l'infection par le virus de Marburg étaient victimes de sorcellerie. Comme beaucoup de guérisseurs, elle avait forgé ses connaissances sur la maladie à partir de discussions communautaires plutôt que d'une formation médicale formelle.

« Pour nous, les patients vomissant du sang ou souffrant de diarrhée sévère étaient des signes de sorcellerie », raconte Meriam à TRT Afrika. « Il a fallu beaucoup de souffrance autour de nous pour comprendre ce qu'était Marburg. C'est un virus. C'est réel et mortel, mais cela peut être évité. »

Meriam fait désormais partie d'un groupe restreint de guérisseurs traditionnels ayant reçu une formation spéciale organisée par le ministère de la Santé, le CDC Afrique et l'OMS pour renforcer les systèmes de détection précoce et de réponse aux maladies.

« Avec des thermomètres, nous pouvons dépister les personnes ayant de la fièvre avant qu'elles n'interagissent avec d'autres et ne propagent potentiellement le virus. Les équipements de protection sont essentiels – non seulement pour nous, mais aussi pour les enfants et les familles que nous servons », explique-t-elle.

Menaces invisibles

Dans les zones rurales de Tanzanie, les guérisseurs traditionnels sont encore souvent le premier recours pour les malades. Leurs traitements – mélanges à base de plantes, prières et interventions spirituelles – sont sollicités pour tout, des maux mineurs aux infections graves.

Alors, que se passe-t-il lorsqu'une personne contracte une infection grave comme Marburg ?

Reconnaissant que les guérisseurs traditionnels bénéficient de la confiance de leurs communautés, les autorités sanitaires de ce pays d'Afrique de l'Est ont mis en œuvre un programme visant à élargir le système de surveillance de la santé publique en plaçant les guérisseurs au cœur de l'initiative.

L'objectif ? Une détection précoce, un signalement rapide et une maîtrise rapide des maladies infectieuses.

La formation se concentre sur la surveillance communautaire, permettant aux guérisseurs traditionnels de reconnaître rapidement les symptômes clés des maladies et de différencier les affections courantes des épidémies virales graves.

La connaissance des systèmes de référence garantit que les cas graves atteignent rapidement les établissements de santé, tandis que la sensibilisation aux équipements de protection individuelle et aux protocoles d'hygiène freine la propagation des virus.

Les autorités espèrent qu'avec le temps, la Tanzanie aura créé un système d'alerte précoce capable de prévenir les épidémies locales de se transformer en crises sanitaires nationales.

Cercle d'influence

Les experts en santé considèrent les guérisseurs traditionnels comme bien plus que des soignants culturels.

« Ils sont les gardiens de la santé communautaire », déclare Peter Mabwe, coordinateur au ministère de la Santé. « En renforçant cette collaboration, nous créons un système où les communautés sont informées, réactives et activement engagées dans la prévention des maladies – pas seulement en période d'épidémie, mais en permanence. »

Le CDC Afrique reconnaît également ce réseau local comme étant crucial pour la prévention des maladies, d'autant plus dans un contexte de diminution des financements mondiaux pour la santé.

Avec plus de 75 000 guérisseurs déjà recensés en Tanzanie, les autorités estiment que leur intégration dans les stratégies nationales de santé aidera à combler le fossé entre la médecine traditionnelle et moderne tout en renforçant la surveillance et la réponse initiale à toute urgence sanitaire.

Regarder vers l'avenir

Les épidémies comme celle de Marburg exposent les vulnérabilités des systèmes de santé publique – non seulement en termes de traitement, mais aussi de détection au niveau communautaire. Avec des infrastructures de santé rurales souvent sous pression, la dépendance de la Tanzanie envers les guérisseurs traditionnels de confiance pourrait marquer un tournant dans le contrôle des épidémies.

Le virus de Marburg s'est peut-être retiré, mais les épidémies de maladies n'attendront pas. Si et quand un tel défi se présentera à nouveau, la première ligne de défense ne sera pas constituée par les hôpitaux et les laboratoires de recherche.

La maladie rencontrera le premier niveau de résistance dans les systèmes d'alerte précoce de la Tanzanie rurale et ses réservoirs optimisés de savoirs traditionnels.