Les commerçants de vêtements, chaussures et autres biens d'occasion du marché de Gikomba, à Nairobi, comptent à nouveau leurs pertes après qu'un incendie survenu tôt dimanche matin a ravagé leurs étals et détruit des biens d'une valeur de plusieurs millions de shillings.

Bien que la cause de l'incendie n'ait pas encore été déterminée, les premiers rapports indiquent que le feu a commencé vers 3 heures du matin et s'est rapidement propagé à travers la section des chaussures, située près de la route de Lamu dans la zone de Pumwani, Majengo.

Le député de la région, Yusuf Hassan, a confirmé l'incident et a déclaré que les pompiers du comté ainsi que des volontaires locaux avaient réagi rapidement pour maîtriser l'incendie.

"Nous apprécions les mesures rapides prises par les services d'urgence, mais nous devons nous attaquer aux causes profondes de ces incendies récurrents", a-t-il indiqué.

Aucune victime

La police a indiqué qu'aucune victime ni blessure directe n'avait été signalée à la suite de cet incident.

Le mauvais aménagement et la densité des étals et des boutiques ont été à l'origine de nombreux incendies dans ce plus grand marché du Kenya, entraînant des pertes de centaines de millions de shillings.

Le dernier incident en date s'est produit le 1er avril, lorsqu'un autre incendie s'est déclaré vers 3 heures du matin dans la section de Kwa Mbao du marché.

Cet incendie a détruit toute la zone et s'est propagé jusqu'à une station de bus voisine.

