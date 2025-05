RD Congo : une centaine de morts dans les inondations de Tanganyika RD Congo : une centaine de morts dans les inondations de Tanganyika

Plus de 100 personnes sont mortes à la suite d'inondations dans un village situé près des rives du lac Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré un responsable local. Plus de 100 personnes sont mortes à la suite d'inondations dans un village situé près des rives du lac Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré un responsable local.