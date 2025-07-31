GABAS TA TSAKIYA
2 minti karatu
Turkiyya na sa ido kan shigar da SDF cikin sojin Syria bisa yarjejeniyar da YPG ke jagoranta
Hukumomin Turkiyya sun jaddada aniyarsu ta ba da horo, shawarwari, da taimakon fasaha bisa bukatar Siriya.
Turkiyya na sa ido kan shigar da SDF cikin sojin Syria bisa yarjejeniyar da YPG ke jagoranta
Turkiyya na sa ido kan shigar da SDF cikin sojin Syria bisa yarjejeniyar da YPG ke jagoranta / AA
31 Yuli 2025

Ma'aikatar Tsaro ta Turkiyya ta sanar da cewa, Turkiyya na bin diddigin yadda ake ci gaba da shigar da kungiyar SDF da Amurka ke mara wa baya, cikin rundunar sojin Siriya ƙarƙashin yarjejeniyar da YPG ke jagoranta wadda aka ƙulla a farkon wannan shekara.

Da yake magana a wani taron manema labarai a Ankara a ranar Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar Zeki Akturk ya ce ana sa ran kammala aikin hadewar a karshen shekarar 2025 karkashin yarjejeniyar da aka cim ma a ranar 10 ga Maris tsakanin Damascus da SDF.

Akturk ya shaida wa manema labarai cewa, "ana sa ran kammala hadewar kungiyar a cikin sojojin Syria a karshen shekara.

recommended

YPG ta mamaye ƙungiyar SDF da ke samun tallafin soji mai yawa, da taimakon kudi, da kuma horar da sojoji daga Amurka bisa uzurin yaki da Daesh a Siriya, kuma reshen PKK ce ta Siriya, da aka ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci.

Ma'aikatar Tsaron Turkiyya ta sake jaddada aniyar Ankara da dadewa kan kasar Siriya, inda ta jaddada aniyar Turkiyya na tabbatar da hadin kan siyasar kasar da kuma yankinta.

Akturk ya kara da cewa, "A cikin wannan mahallin, za mu ci gaba da kokarin samar da horo, shawarwari, da taimakon fasaha da gwamnatin Siriya ta bukata don bunkasa karfinta na yakar kungiyoyin ta'addanci."

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us