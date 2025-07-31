Ma'aikatar Tsaro ta Turkiyya ta sanar da cewa, Turkiyya na bin diddigin yadda ake ci gaba da shigar da kungiyar SDF da Amurka ke mara wa baya, cikin rundunar sojin Siriya ƙarƙashin yarjejeniyar da YPG ke jagoranta wadda aka ƙulla a farkon wannan shekara.
Da yake magana a wani taron manema labarai a Ankara a ranar Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar Zeki Akturk ya ce ana sa ran kammala aikin hadewar a karshen shekarar 2025 karkashin yarjejeniyar da aka cim ma a ranar 10 ga Maris tsakanin Damascus da SDF.
Akturk ya shaida wa manema labarai cewa, "ana sa ran kammala hadewar kungiyar a cikin sojojin Syria a karshen shekara.
YPG ta mamaye ƙungiyar SDF da ke samun tallafin soji mai yawa, da taimakon kudi, da kuma horar da sojoji daga Amurka bisa uzurin yaki da Daesh a Siriya, kuma reshen PKK ce ta Siriya, da aka ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci.
Ma'aikatar Tsaron Turkiyya ta sake jaddada aniyar Ankara da dadewa kan kasar Siriya, inda ta jaddada aniyar Turkiyya na tabbatar da hadin kan siyasar kasar da kuma yankinta.
Akturk ya kara da cewa, "A cikin wannan mahallin, za mu ci gaba da kokarin samar da horo, shawarwari, da taimakon fasaha da gwamnatin Siriya ta bukata don bunkasa karfinta na yakar kungiyoyin ta'addanci."