Shugaban Ghana ya karrama wadanda suka mutu a hatsarin helikwafta
Shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama ya jagoranci manyan jami'an gwamnatin ƙasar wajen sanya furanni a kan gawawwakin ministocinsa biyu da wasu jami'ai da suka rasu sakamakon hatsarin helikwafta ranar Laraba a Adansi-Akrofuom a lardin Ashanti.
SHUGABAN GHANA YA KARRAMA WADANDA SUKA MUTU A HATSARIN HELIKWAFTA / TRT Afrika Hausa
12 awanni baya

Waɗanda suka rasu a hatsarin sun haɗa da Dakta Edward Kofi Omane Boamah, Ministan Tsaro; Dakta Ibrahim Murtala Mohammed; Ministan Muhalli da Kimiyya da Fasaha, da Alhaji Muniru Mohammed, muƙaddashin mataimakin shugaban gudanarwar harkar tsaro, da Dakta Samuel Sarpong, mataimakin shugaban Jam’iyyar NDC, da kuma Mista Samuel Aboagye, tsohon ɗan takarar majalisar dokoki.Sauran waɗanda suka rasu sun haɗa da Peter Bafemi Anala (matuƙin jirgi) da Manaen Twum Ampadu (matuƙin jirgi) da kuma sajent Ernest Addo Mensah.

