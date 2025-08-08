12 awanni baya
Waɗanda suka rasu a hatsarin sun haɗa da Dakta Edward Kofi Omane Boamah, Ministan Tsaro; Dakta Ibrahim Murtala Mohammed; Ministan Muhalli da Kimiyya da Fasaha, da Alhaji Muniru Mohammed, muƙaddashin mataimakin shugaban gudanarwar harkar tsaro, da Dakta Samuel Sarpong, mataimakin shugaban Jam’iyyar NDC, da kuma Mista Samuel Aboagye, tsohon ɗan takarar majalisar dokoki.Sauran waɗanda suka rasu sun haɗa da Peter Bafemi Anala (matuƙin jirgi) da Manaen Twum Ampadu (matuƙin jirgi) da kuma sajent Ernest Addo Mensah.
