AFIRKA
2 minti karatu
Ranar Iya Karatu ta Duniya: Mutum 13,132 cikin 18,741 sun iya karatu a Jamhuriyar Nijar —Minista
Dakta Elisabeth Shérif ta ce wannan sakamakon ya samu ne sakamakon matakan da shugabannin Nijar suka ɗauka waɗanda suka kamata a yabawa.
Ranar Iya Karatu ta Duniya: Mutum 13,132 cikin 18,741 sun iya karatu a Jamhuriyar Nijar —Minista
Ministar ta bayyana cewa Nijar "ta riga ta fara shigar fasahar komfuta cikin koyar da karatu da kuma shirin yaƙi da jahilci .” / Hoto: AFP
7 Satumba 2025

A Jamhuriyar Nijar shirin wayar da kan jama’a na shekarar 2025 kan iya karatu ya kai ga mutum 24,573, ciki har da mata 19,619, inda aka gwada mutum 18,741 a cikinsu kuma aka tabbatar da cewa mutum 13,132 sun iya karatu, wato kashi 70.07 cikin 100 ke nan.

 Kamfanin dillancin labaran ƙasar ANP ya ruwaito cewa Ministar Ilimin ƙasar Dakta Élisabeth Shérif ce ta bayyana hakan ranar Lahadi a jawabin da ta yi albarkacin Ranar Iya Karatu ta Duniya.

 Dakta Elisabeth Shérif ta ce wannan sakamakon ya samu ne sakamakon matakan da shugabannin Nijar suka ɗauka waɗanda suka kamata a yabawa.

Ta ce bisa ga nauyin da Shugaban ƙasar Janar Abdourahamane Tiani ya ɗora mata, "an yi muhimman gyare-gyare kuma duk da ƙalubale iri-iri da ke fuskantar ƙasarmu, ana ci gaba da ƙara kasafin kuɗin da ake ware wa wannan batu domin amfani da iya karatu da shirin ilimin yaƙi da jahilci wajen magance matsalolin ɓangarori daban daban wajen samar da al’umma mai ƙarin adalci da ilimi da za ta iya tunkarar ƙalubalen ci-gaba."

Za ku so karanta wadannan

Ministar wadda ke kula da iya karatu ta ce jajircewar da shugabannin Nijar ta ba da ikon ƙaddamar da sabbin shirye-shirye na ruɓanya adadin waɗanda suka iya karatu  da kuma amfani da harsunan cikin ƙasar a matsayin hanyoyin koyarwa.

Ta bayyana cewa Nijar "ta riga ta fara shigar fasahar komfuta cikin koyar da karatu da kuma shirin yaƙi da jahilci .”

Ta kuma  bayyana cewa za a fara shirin “ilimi ta salula” tsakanin shekarar 2025 zuwa shekarar 2026 a wasu yankunan ƙasar.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us