NIJERIYA
2 minti karatu
MDD ta daina rabon tallafin abinci na shirn WFP a arewa maso gabashin Nijeriya
Shirin Samar da Abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce daga yau Alhamis zai daina raba tallafin abinci a arewa maso gabashin Nijeriya sakamakon ƙarancin kuɗaɗen tallafi da shirin ke fuskanta
MDD ta daina rabon tallafin abinci na shirn WFP a arewa maso gabashin Nijeriya
A cewar wata sanarwa daga shirin na WFP, duka kayan abinci da magungunan na shirin sun ƙare gaba ɗaya. / Reuters
31 Yuli 2025

Shirin Samar da Abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya (WFP) ya bayyana cewa daga yau Alhamis zai dakatar da dukkan agajin gaggawa na bayar abinci da kayayyakin gina jiki ga mutum miliyan 1.3 a arewa maso gabashin Nijeriya.

Wannan matakin ya biyo bayan ƙarancin kuɗaɗen tallafi da shirin ke fuskanta, a daidai lokacin da tashe-tashen hankula ke ƙaruwa.

A cewar wata sanarwa daga shirin na WFP, kayan abinci da magunguna na shirin sun ƙare gaba ɗaya.

WFP ɗin ya ce abinci na ƙarshe da suke da shi ya bar ɗakin ajiyarsu a farkon watan Yuli, haka kuma za su daina aikin ceto baki ɗaya idan aka kammala rabon abincin da ya rage.

Ba tare da tallafin gaggawa ba, mutane masu rauni da dama za su fuskanci rashin mafita da faɗawa cikin yunwa mai tsanani da yin hijira, ko kuma faɗawa hannun ƙungiyoyin masu tsattsauran ra’ayi.

Shirin na MDD ya ce idan ba a samu kuɗi nan take an ci gaba da wannan aikin ba, mutane za su shiga cikin wani hali mai tsanani, inda za su fuskanci yunwa, wasu su yi hijira da kuma yiwuwar ƙungiyoyin ta’ddanci su yi amfani da wannan dama.

recommended

Yara ƙanana ne za su fi shan wahala idan aka dakatar da wannan tallafi mai muhimmanci.

Fiye da asibiti 150 da WFP ke tallafa wa a jihohin Borno da Yobe za su rufe, wanda hakan zai katse magungunan ceton rai ga yara fiye da 300,000 da shekarunsu bai kai biyu ba, kuma hakan zai ƙara saka su cikin haɗarin mutuwa.

A yankunan da rikici ya shafa, ƙaruwar tashin hankali daga ƙungiyoyin masu tsattsauran ra’ayi na haifar da yawaitar ƙaura.

Mutane kusan miliyan 2.3 a yankin Tafkin Chadi sun tsere daga gidajensu, wanda hakan ke ƙara matsin lamba kan taƙaitattun albarkatun ƙasar da ake da su.

 

 

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us