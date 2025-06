Mashigar tekun Istanbul da ake kira Bosphorous a Turance ko Bogaz a Turkance ce ta raba birnin, wadda ta kuma hada tekunan Bahar Maliya da Marmara da juna. A dukkan nahiyoyin biyu akwai wurare na tarihi da ban ta’ajibi.

Daya daga cikin wuraren tarihin da ke kan ruwa kuma a tsakanin nahiyar Asiya da Turai shi ne Hasumiyar Kiz Kulesi.

A yau za mu kawo muku bayani game da wannan hasumiya mai dimbin tarihi.

Kafuwar Hasumiyar Kiz Kulesi

An gina hasumiyar Kiz Kulesi a Salacak Uskudar da ke nahiyar Asiya, a kan ruwa da nisan mita 200 daga gabar mashigar tekunan Istanbul. Tun tale-tale ake bayar da bayanai game da wajen har zuwa yau.

Kiz Kulesi Kafin Miladiyya

A bayanin da Evripidis, wani mai bincike dan asalin Girka da aka haifa a Istanbul ya yi, ya bayyana cewa wani karamin tudu da ke jikin gabar nahiyar Asiya ne ya balle daga jikin gabar, kuma manne da karamin tsibirin da Kiz Kulesi ke kai a yanzu.

Bincike ya tabbatar da cewa an samar da Kiz Kulesi a karon farko shekaru 410 kafin Miladiyya wato zuwan Annabi Isa (AS).

A wannan lokaci ne kwamandan Athens da ke Girka mai suna Alkibiades ya bayar da umarnin gina wannan hasumiya da manufar karbar haraji da sanya idanu kan jiragen ruwan da ke giftawa ta mashigar tekunan Istanbul.

Ya daura sarka tun daga Sarayburnu har zuwa Kiz Kulesi, hakan ya ba shi damar samar da cibiyar karbar haraji da kudaden fito.

A shekara ta 314 kafin Miladiyya Kwamandan sojin Girka, Chares ya gina kabarin tunawa da matarsa a kan tsibirin dan karami.

Kiz Kulesi a karkashin ikon manyan Dauloli

Wannan mashahurin karamin tsibiri da ke mashigar tekunan Istanbul ya kasance a karkashin Daulolin Rumawa, Byzantine da Usmaniyya. Haka zalika bayan kafuwar Jamhuriyar Turkiye ma wajen ya sake samun sabon matsayi da kulawa ta musamman.

Zamanin Daular Rumawa

A shekarar 1110 Miladiyya ne Sarkin Daular Rumawa, Manuel Comnenos ya bayar da umarnin a gina hasumiya a wannan tsibiri. Saeki Manuel da ya shimfida mulki har zuwa 1178, ya bayar da umarnin a gina hasumiyoyi guda biyu don taimaka wa garin Istanbul ta fuskar tsaro.

Hasumiya ta farko na kusa da wajen bauta na Magnana (Gabar Tekun Fadar Topkapi), dayar kuma a inda Hasumiyar Kiz Kulesi take a yanzu.

Sarki Manuel ya daura sarka a tsakanin hasumiyoyin da manufar hana abokan gaba giftawa ta mashigar tekunan Istanbul da kuma karbar hana jiragen ruwa giftawa ba tare da sun biya haraji ba.

Zamanin Daular Byzantine

Kiz Kulesi da a baya aka dinga lalata ta saboda yake-yake kuma ake gyara ta, a lokacin da Musulmai suke yunkurin kwace Istanbul, Jama’ar kasar Venedict ne ke amfani da wajen a matsayin sansanin soji.

A lokacin da Sarki Fatih Sultan Mehmet ya yi wa Istanbul kawanya, kwamandan Venedict da ya kawo wa rundunar Gabriel Treviziano dauki a wannan waje ya yada zango.

Zamanin Daular Usmaniyya

Bayan da Daular Usmaniyya ta karbe iko da Istanbul, sai Sarki Fatih Sultan Mehmet ya bayar da umarnin aka rushe wannan karamin tsibiri tare da gina sabon gini a kansa da duwatsu, aka zagaye wajen da gajeren gini inda ya jibge kekunan harba bama-bamai mallakin Daular Usmaniyya a wannan waje.

Wadannan injina na harba bama-bamai sai suka zama wasu manyan makamai na taimaka wa jiragen yakin Daular da suke cikin teku.

A tsawon zamanin mulkin Daular Usmaniyya an dinga gyara da yin kwaskwarima ga Kiz Kulesi. A shekarar 1510 ne wata girgizar kasa da aka sakawa sunan Karamar Alkiyama ta afku a Istanbul. Girgizar kasar ta lalata wurare da dama a Istanbul ciki har da hasumiyar Kiz Kulesi. An gyara hasumiyar a zamanin Sarki Yavuz Sultan Selim.

A karni 17 ne aka makala wata babbar fitila a kan Kiz Kulesi, daga wannan lokaci sai ta tashi daga matsayin hasumiya, ta koma Fitilar Teku. Kuma kayan harba bama-bamai da ke wannan waje sai suka tashi daga matsayin na samar da tsaro, suka koma na mika sallama a yayin bukukuwan gwamnati.

Bayan mutuwar Sarki Kanuni Suleyman, a lokacin da Shahzade Selim da zai gaje shi ya zo Istanbul, an harba wadannan makamai don yi masa sallama a Kiz Kulesi da ke Uskudar.

Tun daga wannan lokaci ama harba manyan bindigu da ababubuwan fashewa don sanar da jama’a a duklokacin da sabon Sarki ya zo hawa karagar mulkin Daular Usmaniyya.

A shekarar 1719 sakamakon zurarar man da ke cikin fitilar kan Kiz Kulesi sai gobara ta kama tare da kone dukkan cikin wannan waje na tarihi. A 1725 kwararren magini a Istanbul dan yankin Nevsehir, Damar Ibrahim Pasa ya sake yi wa Kiz Kulesi babban gyara da kwaskwarima.

A lokacin da Daular Usmaniyya ta doshi rugujewa, an sake amfani da Kiz Kulesi a matsayin sansanin soji da samar da tsaro ga Istanbul. Harba bama=bamai da abubuwan fashewa da aka yi yi a baya don buki da nishadi, a wannan lokacin sai aka dawo harba su don samar da tsaro.

A tsakanin shekarun 1830-1831 an yi amfani da Kiz Kulesi a matsayin asibitin kebe mutanen da suka kamu da cutar amai da gudawa domin hana ta yaduwa a cikin garin Istanbul. Ta hanyar amfani da Kiz Kulesi a matsayin asbiti, an hana annobar yaduwa.

A tsakanin 1832-1833 a zamanin Sarki Sultan Mahmud na II aka yi wa Kiz Kulesi kwaskwarima mafi girma karkashin Daular Usmaniyya. Bayan kammala wannan kwaskwarima, sai kwararren mai zaiyana na wannan lokaci Rakim ya zana hatimin Sultan Mahmud na II a jikin kofar Kiz Kulesi da aka samar da farin dutse. A shekarar 1857 kuma aka baiwa wani kamfanin Faransa aikin sake kafa fitila a kololuwar Kiz Kulesi.

Kiz Kulesi bayan kafa Jamhuriyar Turkiye

A lokacin yakin duniya na II an yi kokarun gyara da kwaskwarima ga Kiz Kulesi, an cire tare da sauya katakwayen da suka rube, an rushe wani bangare nata tare da gina na kankare.

A shekarar 1943 an yi mata babban gyara inda aka aka zagayeta da manyan turaku daga kasa ta yadda ba za ta rushe ta zube a teku ba.

A shekarar 1959 bayan da aka mika mallakin Kiz Kulesi ga Rundunar Sojin Turkiye kuma karkashin Sojin Ruwan kasar, sai aka koma amfani da ita a matsayin cibiyar sanya idanu da binciken jiragen Ruwan da ke wucewa ta mashigar tekunan Istanbul, inda aka kuma ajje na’aurar kula da motsin jiragen ruwa ta radar.

Bayan da a shekarar 1983 aka mika mallakin Kiz Kulesi ga Hukumar Kula da Tekunan Turkiye, har zuwa 1992 an dinga amfani da wajen a matsayin cibiyar yada zangon jiragen ruwa da ma’aikatan hukumar.

A karshen karni na 20 an dinga gudanar da taruka, bukin aure, sayar da abinci da ma dinga zuwa ana ziyartar Kiz Kulesi. Masu yawon bude ido na cikin gida da na kasashen waje na iya ziyartar Kiz Kulesi.

A karshen shekarar da ta gabata, a yayin zagaye a cikin jirgin ruwa a mashigar tekunan Istanbul da muka je, ba a bar wani ya sauka daga jirgin ruwa ya shiga Kiz Kulesi ba. Jirgin ya zagaya wajen ne inda kowa ya kale ta ta gaba da ta baya, sannan aka kara gaba.

A yau a kasashen waje musamman masu Magana da harshen Turanci ana kiran Kiz Kulesi da sunan Maiden’s Tower.

Wasu almarori game da gina Kiz Kulesi

Sakamakon dadewa da kuma mamakin wanzuwar wannan waje da ke tsakiyar teku, sai aka dinga samun almarori da dama game da shi. Ga dai irin wadannan almarori.

Soyayyar Kiz Kulesi da Galata Kulesi

Wata almara da ake fada game da Kiz Kulesi ita ce wai na samu darsuwar soyayyar juna tsakanin Kiz Kulesi da Galata Kulesi da ked aura da juna a gabar tekun Istanbul. Amma kasancewar a tsakaninsu akwai mashigar tekun Istanbul sai suka gaza haduwa da juna.

Tsawon shekaru Galata Kulesi na rubuta wasika a takarda na aikawa Kiz Kulesi tare da bayya irin rashin jin dadin kasa haduwa da junansu.

Wata rana Hezarfen Ahmet Celebi ya fito don cimma burins ana tashi sama, sai Galata Kulesi ta rada wa kunnuwansa irin kaunar da take yiwa Kiz Kulesi kuma ta ba shi wadannan wasiku.

Hezarfen ya tashi sama tare da isar d sakin Galata Kulesi ga Kiz Kulesi. Saboda tsananin murnar da suka yi sai suka tashi sama tare da haduwa da juna. A nan suka kawo karshen bacin rana gaza haduwa da juna.

Mutuwar masoyan juna Leandros da Hero

Wata almara ta daban game da Kiz Kulesi ita ce ta masoya guda biyu; Leondros da Hero wadda ta kawo karshe sakamakon mutuwar su. Kowanne na rayuwa a daya bangare ne mashigar tekunan Istanbul (Bosphorous).

Wata rana da daddare Leondros ya ga hasken fitila na haskawa a Kiz Kulesi wanda hakan ya sanya shi tunanin masoyiyarsa Hero ce ke kiran sa kamar yadda ta saba. Kawai sai ya tsunduma ruwa.

Bayan ya shiga sai kawai aka kashe wutar wanda hakan ya sanya shi kasa gane hanyar zuwa Kiz Kulesi kuma ya dilmiye ya mutu a teku sakamakon karfin igiyar ruwa.

Ashe ba Hero ce ta kunna hasken ba, wani ne daban da ya ganho masoyan na haduwa a boye a wannan waje. Bayan da Hero ta fahimci haka ita ma sai ta fada ruwa tare da rasa ranta.

Mutuwa sakamakon sara daga macijiya

Almarar da ta fi kowacce shahara game da Kiz Kulesi ita ce wadda ta yi kama da yadda rayuwar Cleopatra ta zo karshe sakamakon dafin macijiya.

A wani zamani ne wasu bokayen Sarkin Istanbul suka fada masa cewa ai macijiya ce za ta yi ajalin kyakkyawar ’yarsa bayan ta kai shekaru 18.

Nan da nan sai Sarki ya sanya aka gina Hasumiya a tsakiyar teku.

Ya kuma dauki gimbiya ya mayar da ita wajen tare da ajje kuyangi da suke yi mata hidima.

Wata rana an kawo kayan marmari don ta sha, kawai sai wata macijiya ta fito daga ciki ta sare ta tare da yin ajalin ta.

Sarki ya yi bakin cikin mutuwar ‘yarsa. Ya sanya aka yi mata akwatin gawa na bakin karfe. Aka kuma ajje shi a gaban Hagia Sophia.

A ruwayar wannan almara ana fadin har bayan mutuwar gimbiyar, wannan macijiya ba ta kyale ta ba. Shi ya sa ake da wasu buloli guda biyu a jiki akwatin.

Kiz Kulesi na nan a tsakiyar mashigar tekun Istanbul amma ya fi kusa da nahiyar Asiya.