Ojulari ya bayyana haka ne a lokacin buɗe taron shugabannin sojoji na nahiyar Afrika da aka gudanar a Abuja, babban birnin Nijeriya, a ranar Litinin.
Shugaban Kamfanin Man Fetur na Nijeriya (NNPCL), Bashir Ojulari / NNPCL
25 Agusta 2025

Shugaban Kamfanin Man Fetur na Nijeriya (NNPCL), Bashir Ojulari, ya ce gungun ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da na nahiyar Afirka na amfani da matsalar tsaron da ake da ita wajen satar man fetur a nahiyar.

Ojulari ya bayyana haka ne a lokacin buɗe taron shugabannin sojoji na nahiyar Afrika da aka gudanar a Abuja, babban birnin Nijeriya, a ranar Litinin.

Ya ce satar ɗanyen mai matsala ce mai sarƙaƙiya wadda ta shafi ƙasa da ƙasa da nahiyar baki ɗaya, don haka ya zama dole a magance matsalar ta hanyar haɗin kai da aiki tare tsakanin rundunonin sojoji daban-daban a faɗin nahiyar Afrika, kamar yadda gidan talabijin na Channels TV na Nijeriya ya ruwaito.

A cewarsa: “Satar ɗanyen mai da sauran haramtattun ayyuka ba matsalar cikin gida kaɗai ba ce; a maimakon haka, ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne na musamman suke cin moriyar gibin da ake samu na tsaro a matakin jiha, ƙasa da kuma nahiyar domin gudanar da waɗannan ayyuka haramtattu,” in ji shi a lokacin da yake bayani ga ɗakin taron wanda ke cike da manyan hafsoshin tsaro daga ƙasashen Afrika.

Sai dai shugaban na NNPCL ya bayyana cewa satar ɗanyen mai da lalata bututun mai, musamman a yankin Neja Delta mai arzikin mai a Nijeriya, sun fara zama tarihi saboda ƙoƙarin hukumomin tsaro.

“Tsaro ginshiƙi ne a harkar makamashi, kuma yana taka muhimmiyar rawa wajen cim ma manufofin tsaron makamashi na ƙasa, yanki da kuma nahiyar baki ɗaya,” kamar yadda ya ƙara da cewa

Ojulari ya ƙara da cewa a matsayinsa na shugaban babbar kamfanin mai na ƙasa mafi girma a nahiyar Afrika, “mun ga amfanin haɗin kai a harkar makamashi, tare da ingantuwar yanayin aiki sosai.

 “Illar satar ɗanyen mai, ƙarancin samun damar amfani da bututun mai da hare-hare, duk sun fara zama tarihi a gare mu. Wannan kuma ya samo asali ne daga gagarumin ƙoƙari da hukumomin gwamnati a faɗin ƙasa suka yi, musamman a yankin Neja Delta,” in ji Ojulari.

