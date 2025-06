Hukumar Kula da Ayyukan Noma ta Majalisar Dinkin Duniya (FAO) ta ce a halin yanzu taimako na jin kai yana kai wa ga karin wadanda fari na tsawon lokaci ya shafa a Somaliya.

“Muna da damar kauce wa yunwa da fari a Somaliya,” in ji Dr. Chimimba David Phiri, shugaban FAO na shiyyar Gabashin Afirka.

“Amma ba mu fice daga barazanar ba tukunna, ya daganta ne da yanayin ruwan sama da za a samu a wannan daminar tsakanin watan Maris zuwa Mayu.”

Wani sabon rahoto da Ma’aikatar Lafiya da yi wa Mutane Hidima ta kasar Somaliya da Hukumar Lafiya ta Duniya da kuma Asusun Kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya (UNICEF) suka fitar ya ce da farin ya janyo karin mutuwar mutum 43,000 a Somaliya cikin shekarar 2022.

“Tun daga farkon wannan farin, Hukumar Lafiya ta Majlisar Dinkin Duniya (WHO) ta bayyana cewar farin matsala ce ta lafiya kamar yadda yake matsalar abinci da kuma ta yanayi,” in ji wakilin WHO a Somaliya, Dr Mamunur Rahman Malik.

“Muna da yakinin cewar idan muka iya cigaba da aikin lafiya da kuma kara samar da abinci mai gina jiki tare da aikin jin kai don kare rayuka da kuma lafiyar masu rauni, za mu iya kiyaye hadarin yunwa har abada,” a cewar Ali Hadji Adam Abubakar, Ministan Lafiya na Somaliya.

Majalisar Dinkin Duniya ta ce karancin ruwan sama a damina biyar a jere ya janyo farin da ke tilasta wa mutum sama da miliyan 8.25 a Somaliya bukatar taimako na ceton rai.

Shirin taimakon jin kai na Majalisar Dinkin Duniya na shekarar 2023 yana neman dala biliyan biyu da miliyan 600 don aiki.