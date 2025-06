An ci gaba da harbe-harben bindigogi a wasu sassa na Khartoum babban birnin Sudan ranar Litinin a kwana na uku na rikicin da ake yi a kasar.

Hakan na faruwa ne a yayin da kungiyar likitoci ta kasar ta ce kusan mutum 100 sun mutu sakamakon rikicin da ya barke tsakanin sojojin Sudan da rundunar Rapid Support Forces, RSF mai karfin iko.

Tun ranar Asabar da aka soma rikicin kasashe da dama ke ta kira da a yi sulhu da kuma kawo karshen rikicin ganin cewa duka bangarorin biyu suna da matukar karfi.

Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi tir da rikicin da ake yi a Sudan wanda ya jawo asarar gwamman rayuka, ciki har da ma’aikata uku na shirin samar da abinci na hukumar.

Mista Guterres ya nemi a yi gaggawar daukar mataki tare da kwato hakkin wadanda aka kashe.

Sanarwar majalisar ta ce “Guterres da kakkausar murya ya yi tir da mace-mace da kuma raunuka da farar hula suka samu, da kuma mutuwar ma’aikatan Shirin Samar da Abinci na Majalisar Dinkin Duniya a arewacin Darfur, inda mutum biyu suka samu raunuka,” in ji sanarwar da mai magana da yawun majalisar Stephane Dujarric ta fitar.

Tuni dai Shirin Samar da Abinci na Majalisar Dinkin Duniya ya dakatar da ayyukansa a Chadi.

Mutane na cikin damuwa

Wani dan jarida da ke zaune a Khartoum Shakoor Nyaketo ya shaida wa TRT Afrika ranar Litinin cewa “Lamarin na kara kazanta a yanzu” saboda “ana ci gaba da harbe-harbe ba kakkautawa”.

Shakoor ya bayyana cewa samun abinci ko magunguna ko wutar lantarki “na da wahala” ga mazauna kasar kuma akwai rahotanni da ke cewa wasu suna shiga shagunan mutane suna sata domin su samu abinci da kuma sauran kayan bukatu.

“Akwai wasu wurare da babu wutar lantarki tun bayan da aka soma rikicin, inda kuma wasu suke samun wutar na sa’o’i kadan,” kamar yadda ya kara da cewa.

Shaguna da wuraren sayar da magani da asibitoci na a rufe. Dan jaridar ya bayyana cewa mutane sun damu kan cewa idan wannan rikicin tsakanin sojoji da RSF ya dauki lokaci, rayuwa za ta yi wahala ga farar hula da dama.

“Mutane suna son a daina wannan rikicin nan take, suna so su ci gaba da rayuwarsu yadda take a baya,” in ji shi.

Tun bayan soma rikicin a ranar Asabar, kasashen duniya da dama da shugabanni da ofisoshin jakadanci suka yi ta nuna damuwa kan wannan lamarin.

Ga wasu daga cikin kasashe da manyan kungiyoyin duniya da suka yi kira kan a samu sulhu tsakanin bangarorin biyu:

Turkiyya

Tun a ranar Asabar jim kadan bayan soma rikici a Sudan, ma’aikatar harkokin wajen Turkiyya ta fitar da sanarwa kan lamarin inda ta nuna damuwa kan wannan rikicin.

Turkiyyar ta yi kira da duka bangarorin da su bayar da himma wurin kawo karshen wannan rikici inda ta ce rikicin da ake yi a kasar za a iya kawo karshensa ne kadai ta hanyar sasanci.

Haka kuma ta ce Turkiyya za ta ci gaba da bayar da gudunmawa ga Sudan da kuma jama’arta.

Nijeriya

Shugaban Nijeriya Muhammadu Buhari ya yi kira da a tsagaita kan rikicin da ake yi a Sudan.

Shugaba Buhari wanda ya je aikin Umrah a Saudiyya ya tattauna da Shugaban Chadi Mahamat Idriss Deby inda suka yi bita kan halin da ake ciki a kasar ta Sudan.

A wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban Garba Shehu ya fitar, shugabannin na Nijeriya da Chadi duka sun bukaci kasashen da ke makwaftaka da Sudan da sauran kasashen duniya da su shawo kan bangarorin da ke rikici domin su rungumi sulhu.

Birtaniya

Sakataren harkokin wajen Birtaniya James Cleverly ya yi kira da a kawo karshen rikicin da ake yi a Sudan.

“Birtaniya na kira ga shugabannin Sudan da su yi duk mai yiwuwa domin janye dakarunsu da kuma kwantar da tarzoma domin guje wa karuwar zubar da jini.

Matakin soji ba zai iya magance matsalar ba,” in ji Mista Cleverly

Amurka

Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya bayyana rashin jin dadinsa kan halin da ake ciki a Sudan, ko da yake ya ce har yanzu akwai damar da ake da ita ta mika mulki ga farar hula.

A nasa bangaren, jakadan Amurka a Sudan John Godfrey, ya bayyana cewa kwamitin tsaro na Amurka bai ji dadin abin da ke faruwa ba musamman rasa rayukan da aka yi.

Ya ce mambobin kwamitin tsaron sun yi kira ga bangarorin da su tsagaita wuta nan take da hawa kan teburin sulhu domin kawo karshen wannan rikicin.

Mista Godfrey ya bayyana cewa bai dade da isa Khartoum ba, amma karar bindiga da rikici da su ya tashi da safe.

Ya bayyana cewa shi kansa ya samu mafaka da ma’aikatan ofishin jakadanci kamar yadda kowa a Sudan yake boyewa.

Faransa

Ita ma kasar Faransa ta nuna damuwa kan halin da ake ciki inda ta yi kira ga RSF da sojojin kasar su tsagaita wuta.

A sanarwar da ma’a’ikatar harkokin wajen Faransar ta fitar a shafinta na Twitter, ta bayyana cewa sai an gudanar da zabe an koma kan turbar mulkin dimokradiyya sa’annan za a samu zaman lafiya mai dorewa.

Faransar ta ce a shirye take ita da sauran kawayen Sudan su tallafa wurin kawo karshen wannan rikicin da kuma kawo maslaha ta siyasa.

Haka kuma ta ce ofishin jakadancin Faransa a Sudan da kuma cibiyar tallafa wa wuraren da ake rikici a Paris na aiki domin tabbatar da cewa ‘yan kasar Faransa a Sudan na cikin kwanciyar hankali.

Kungiyar Tarayyar Turai

Ita ma Kungiyar Tarayyar Turai ba a bar ta a baya ba kan wannan lamari inda tuni babban jami’inta kan tsare-tsare da harkokin waje Josep Borell ya fitar da sanarwa inda ya yi tir da abin da ke faruwa a Sudan.

Tarayyar Turan ta bukaci duka bangarorin da su tsagaita wuta tare da kawo karshen wannan rikici ta hanyar hawa kan teburin sulhu.

Kulle iyakar Chadi da Sudan

Shi ma shugaban mulkin soja na kasar Chadi Mahamat Idriss Deby ya yi tir da abin da ke faruwa a Sudan inda tuni ya bayar da umarnin rufe iyakar Chadin da kuma Sudan saboda rikicin.

A sakon da da shugaban na Chadi Mahamat Deby ya wallafa a shafinsa na Twitter, ya ce ya yi waya da Janar Abdel Fattah al-Burhan da kuma Janar Hamdan Daglo inda ya bukace su da su kawo karshen wannan rikici.