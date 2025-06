Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi alkawarin gabatar da sabon tsarin mulki "na farar-hula" wanda ya ce "kowane bangaren kasar zai yi maraba da shi."

Ya ce babban burin kasar shi ne ta kasance cikin kasashe 10 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya.

"Za mu yi aiki tare da samar da kundin tsarin mulkin farar-hula ga Turkiyya," kamar yadda Erdogan ya bayyana yayin wata ganawa da majalisar ministocinsa, wadda aka kwashe tsawon awa takwas ana yi, a babban birnin kasar Ankara.

"Muna so mu faro tafiya yayin da muke shiga sabon babin tarihin kafuwar jamhuriyarmu na fiye da shekara 100 a karkashin jagorancin farar-hula da 'yanci, duka bangarorin kasar za su yi maraba da kundin tsarin mulkin," in ji shi, inda ya jaddada muhimmancin jingine tsarin mulkin da kasar take amfani da shi wanda sojoji suka tsara bayan juyin mulkin shekarar 1980.

Erdogan ya yaba da tsarin shugaba mai cikakken iko, inda ya ce: "Kasarmu ta yi watsi da shirin dawo da tsohon salon shugabanci da muryarta a zabukan ranakun 14 da kuma 28 ga watan Mayun. Mun daina amfani da tsarin firaiminista har abada."

Turkiyya ta fara amfani da tsarin shugaba mai cikakken iko ne a shekarar 2017 bayan wata kuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka yi kuma aka fara amfani da shi bayan shekara daya.

Hukumomin Turkiyya sun yaba wa sabon tsarin shugabancin, inda suka ce ya kawo sauki wajen tafiyar ayyukan gwamnati.

Rangadi a Arewacin Cyprus da Azerbaijan

Bayan sake zabensa a ranar 28 ga watan Mayu, Shugaba Erdogan ya ce ya kai ziyararsa ta farko a Jamhuriyar Turkiyya ta Arewacin Cyprus [TRNC] da Azerbaijan.

"Za mu ci gaba da fadi tashinmu kafa da kafa da mutanen Arewacin Cyprus, wadanda suka kasance wani muhimmin bangare na kasar Turkiyya. Ba za mu taba yarda a take hakkinmu na kasa ko hakkin mutanen Arewacin Cyprus ba," kamar yadda jaddada.

Da ya koma kan Azerbaijan, Shugaba Erdogan ya ce ya tattauna da Shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev kan batutuwa da dama don karfafa dangantakar kasashen biyu.

"Mun shirya tsaf don kara samar da wani yanayin kasuwanci tsakaninmu wanda zai kai dala biliyan 15," in ji shi.

Kazalika Shugaba Erdogan ya ce sun bai wa kafa jami'ar hadin gwiwa ta jami'ar Turkiyya-Azerbaijan muhimmanci.

"Muna bayar da goyon bayan da ya dace wajen gyara dangantakarmu da kasar Armenia," in ji shi.