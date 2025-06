NNPCL ya kama jirgin ruwa dauke da danyen mai na sata da za a kai Kamaru

An yi wa hukumomin da suka dace bayani game da kama jirgin ruwan da kuma sakamakon binciken da aka yi, kuma an amince a lalata shi domin hakan ya zama izina ga masu satar danyen fetur, in ji sanarwar.