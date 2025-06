Wani mai fafutuka a Sweden dan asalin Syria ya ce ba zai iya kona Attaura da Linjila ba duk kuwa da cewa hukumomi sun ba shi damar yin hakan a gaban ofishin jakadancin Isra'ila da ke birnin Stockholm.

An amince ya kona littafan masu tsarki ne domin yin raddi ga mutumin da ya kona Alkur'anI kwanan baya lamarin da ya jawo kakkausan martani a fadin duniya.

Ranar Asabar Ahmet Allus ya shaida wa 'yan jarida a wajen ofishin jakadancin Isra'ila cewa ya samu izinin kona littafan masu tsarki domin ya nuna wa duniya cewa bai dace a kona kowane littafi mai tsari ba.

"Ni Musulmi ne, don haka ba zan iya kona littafai masu tsarki ba," in ji shi.

Ya kara da cewa manufarsa ita ce ya yi Allah wadai da mutanen da ke kona Alkur'ani a kasar ta Sweden.

Da yake magana game da wanda ya kona Alkur'ani bayan 'yan sandan Sweden sun amince su kare lafiyarsa, Allus ya ce: "Akwai bambanci tsakanin 'yancin fadar albarkacin baki da kuma cin mutuncin mabiya wasu addinai. Ya kamata a kalli kona Alkur'ani da sauran littafai masu tsarki a matsayin laifi na nuna kiyayya."

"Na samu izini daga 'yan sanda domin na kona Attaura da Linjila don na jawo hankalin mutane kan wannan batu. Ba ni da niyyar kona wani littafi mai tsarki kwata-kwata."

"Ina so na nuna cewa ya kamata mu mutunta juna, saboda muna zaune a wuri daya. Idan na kona Attaura da Linjila da Alkur'ani, za a yi yaki a nan. Ina so na nuna cewa ba daidai ba ne yin hakan," in ji shi.

An yi tir da Sweden saboda kona Alkur'ani

A watan jiya, wani mai tsattsauran ra'ayi ya kona Alkur'ani a wajen Masallacin Stockholm da ke Sweden inda 'yan sanda suka ba shi kariya.

Ya yi wannan danyen-aiki ne a daidai lokacin da Musulmai suke bukukuwan Sallar Layya da kammala aikin Hajji.

Batun ya jawo kakkausan martani daga fadin duniya, ciki har da kasase irin su Turkiyya, Jordan, Palestine, Saudiyya, Maroko, Iraki, Iran, Pakistan, Senegal, da Mauritania.

Dubban mutane sun yi zanga-zanga a Pakistan da Iraki, yayin da ita kua Maroko ta janye jakadanta da ke Sweden, ita ma Iran ta jinkirta nada jakadanta a kasar, sannan sauran kasashe suka yi tir da abin da ya fari a Stockholm.

A watan Janairu, wani dan siyasa mai tsattsauran ra'ayi ya kona Alkur'ani a wajen ofishin jakadancin Turkiyya da ke Sweden.