Sojojin da suka yi juyin mulki a Jamhuriyar Nijar sun rufe sararin samaniyar kasar sai abin da hali ya yi sannan suka yi zargin cewa akwai yiwuwar kai wa kasar hari.

Sojojin sun dauki matakin ne ranar Lahadi bayan cikar wa'adin da kungiyar Raya Tattalin Arzikin Kasashen Yammacin Afirka, ECOWAS ta ba su na mayar da Mohamed Bazoum kan mulki ko su fuskanci karfin soji.

Hakan na faru ne yayin da dubban mutane suka yi gangamin nuna goyon bayan sojojin a babban filin wasa na Seyni Kountche a Yamai, babban birnin kasar.

Masu gangamin sun rika shewa da lokacin da jagororin sojin na National Council for the Safeguard of the Homeland (CNSP) suka isa filin wasan mai wurin zaman mutum 30,000, da dama daga cikinsu rike da tutocin kasar Rasha da hotunan sojin da suka yi juyin mulkin.

A wata sanarwa da mai magana da yawun sojojin, Amadou Abdramane, ya karanta a gidan talabijin na kasar, ya ce sun rufe sararin samaniyar Nijar ne sakamakon barazanar da suke fuskanta daga sojojin kungiyar ECOWAS.

"Daga wannan rana ta Lahadi, an rufe sararin samaniyar Nijar... ga dukkan jiragen sama sai abin da hali ya yi sakamakon barazanar kawo hari, wadda take kara bayyana bisa yadda kasashe makwabtanmu suke ci gaba da shiri," in ji sanarwar.

Abdramane ya kara da cewa “sojojin kasa na Nijar da dukkan jami'an tsaronmu tare da goyon bayan al'ummarmu, sun shirya kare martabar kasarmu.”

Tuntuba

Hakan na faruwa ne a yayin da shugaban Nijeriya, wanda shi ne shugaban ECOWAS, Bola Ahmed Tinubu yake ci gaba da tuntubar masu ruwa da tsaki game da hanyoyin magance matsalar da Nijar ta fada a ciki sakamakon kifar da gwamnatin Mohamed Bazoum.

Ranar Lahadi Shugaba Tinubu ya gana da wasu gwamnonin jihohin arewacin Nijeriya da ke makwabtaka da Jamhuriyar Nijar a fadarsa da ke Abuja.

Gwamnonin su ne Ahmed Aliyu (Sokoto), Umar Namadi (Jigawa), Mai Malam Buni (Yobe), Idris Nasir (Kebbi) da Dr Dikko Radda (Katsina).

"Ganawar wani bangare ne na tuntuba da shugaban kasa yake yi game da halin da ake ciki a Nijar," in ji sanarwar da fadar shugaban Nijeriya ta fitar bayan taron nasu.

'Yan majalisar dattawa na arewacin Nijeriya na sahun farko cikin wadanda suka nuna adawarsu ga ECOWAS na yin amfani da karfin soji a kan sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar.

"Jihohin arewacin Nijeriya bakwai ne ke da iyaka da Jamhuriyar Nijar" don haka tura mata sojoji zai dagula lamura a yankin, a cewar wata sanarwar da Sanatocin suka fitar a makon jiya.

Daga bisani majalisar dattawan Nijeriya ta ki amincewa da bukatar Shugaba Tinubu ta tura dakarun kasar Jamhuriyar Nijar, tana mai ba shi shawara ya cigaba da neman hanyoyin lalama don shawo kan matsalar.