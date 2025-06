12:30 GMT — Abin da Isra'ila take yi a Gaza ya yi kama da laifukan yaki: Masana na MDD

Wata kungiyar masana a Majalisar Dinkin Duniya ta yi tir da hare-haren da Isra'ila take kai wa fararen-hula a Gaza sannan ta ce "matakin da ta dauka na hukunta kowa" tamkar aikata laifukan yaki ne.

Ko da yake ta yi Allah wadai "da munanan laifukan da Hamas", kungiyar ta ce Isra'ila ta dauki matakin "da bai dace ba na amfani da karfin soji wajen kai wa Falasdinawan da ke Gaza hare-hare."

"Sun shafe shekara 16 a cikin takunkumai, kuma sau biyar suka shiga cikin yanayin yaki mafi muni," a cewar sanarwar da kungiyar masanan ta MDD ta fitar a ranar Alhamis.

"Ya dace a hada hannu wajen daukar matakan ladabtarwa. Babu wani dalili kan rikicin da zai sa a dinga kai hari kan fararen hula, daga bangaren Hamas ko dakarun Isra'ila. An haramta hakan kwata-kwata a karkashin dokar kasa da kasa kuma hakan laifukan yaki ne.

1200 GMT — Ba za mu bari a kai wa Falasdinawa agaji ba, in ji Ministan Isra'ila

Ministan Makamashin na Isra'ila Israel Katz ya rantse cewa kasarsa ba za ta bari a shigar da kayan bukatu ko agaji cikin yankin Gaza da suka mamaye ba har sai kungiyar Hamas ta saki mutanensu da ta yi garkuwa da su yayin da ta kai musu harin ba-zata a karshen mako.

"Kuna so a kai agaji Gaza? Ba za a kunna lantarki ko ruwa ba kuma ba za a shiga da motocin fetur ba sai an saki 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su," in ji ministan a sanarwar da ya fitar ranar Alhamis.

An yi amannar cewa kungiyar Hamas ta yi garkuwa da 'yan Isra'ila 150 a Gaza.

Isra'ila ta mayar da martani ta hanyar kai hare-hare ta sama a kan mayakan Hamas da sauran al'ummar Gaza, inda kawo yanzu ta kashe mutum fiye da 1,200.

1130GMT —Saudiyya da Iran sun tattauna kan rikicin Isra'ila da Falasdinawa

Shugaban kasar Iran Ebrahim Raisi da Yarima mai jiran gadon Sarautar Saudiyya Mohammed bin Salman sun tattauna ta wayar tarho kan halin da Falasdinawa suke ciki.

Mohammad Jamshidi, mataimakin shugaban ma'aikatan Raisi kan harkokin siyasa, ya wallafa sako a shafin X cewa kasashen biyu sun "amince game da bukatar kawo karshen laifukan yakin da ake yi a kan Falasdinawa."

"Sun jaddada muhimmancin hadin kai tsakanin Musulmai, kuma dukkan shugabannnin biyu sun yi amannar cewa laifukan da Isra'ila take aikatawa da kuma goyon bayan da Amurka ke ba ta za su kara sanya lamura su tabarbare a yankin," in ji shi.

Jamshidi ya ce sun yi tattaunawar ce tsawon minti 45.

Wannan ne karon farko da kasashen biyu suke tattaunawa tun bayan da suka dawo da huldar diflomasiyya a watan Maris bayan shekara bakwai da yanke hulda a tsakaninsu.

1106GMT — Hamas ta harba rokoki a Tel Aviv

Kungiyar Hamas ta ce ta harba rokoki birnin Tel Aviv domin yin martani kan hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai sansanoni biyu na 'yan gudun hijira a Gaza wadanda suke fadawa kan "fararen-hula".

"Ezzedine al Qassam Brigades ta harba rokoki a Tel Aviv domin yin raddi kan hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai kan fararen-hula sansanonin 'yan gudun hijira na Al Shati da Jabalia," a cewar fannin soji na kungiyar, a sakon da ta tura wa 'yan jarida.