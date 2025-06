1507 GMT —Isra'ila ta ba da umarnin kwashe mutanen da ke birnin arewacin kasar bayan wani rikici

Rundunar sojin Isra'ila ta sanar da shirye-shiryen kwashe al'ummar birnin Kiryat Shmona da ke arewacin ƙasar, bayan da aka shafe kwanaki ana fafatawa da mayaƙan ƙugniyar Hezbollah a kan iyakar ƙasar Labanon.

Lebanon's Iran-backed Hezbollah and Palestinian factions have traded cross-border fire with Israel for days, after Hamas fighters launched an operation in southern Israel on October 7. An shafe

0150 GMT — An yi zanga-zangar goyon bayan Falasdinu a kasashen Musulmai bayan Sallar Juma’a

An gudanar da jerin zanga-zangar goyon bayan Falasdinu a wasu kasashen Larabawa bayan idar da Sallar Juma’a.

Dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zangar nuna jin takaicin wahalhalun da Falasinawa ke sha a Dandalin Tahrir da ke birnin Alkahira na ƙasar Masar.

Masu zanga-zangar sun yi ta sowar kalaman nuna goyon bayan Gaza a kan yadda ake raba Falasɗinawa da muhallansu.

A ƙasar Jordan ma mutane sun yi zanga-zangar a wurare biyu, inda ɗayar ta kasance a kusa da ofishin jakadancin Isra’ila a da ke birnin Amman.

“Za mu sadaukar da ranmu da jininmu a gare ka Ya Masallacin Ƙudus”, na daga cikin kalaman da masu zanga-zangar suka dinga ambata a Jordan, tare da neman a rufe ofishin jadancin Isra’ila a Amman.

Sannan kuma dakarun tsaro sun hana mutane isa kan iyakar ƙasar da Falasɗinu.

Daruruwan mutane a Jordan din sun kuma gudanar da sallar jana’iza ga Falasɗinawan da suka rasa rayukansu a wannan rikicin.

A can Tunisiya ma, alkalai ne suka mayar da ranar Juma’ar “ranar baƙin ciki” da adawa da hare-haren Isra’ila a kan Falasɗinawa a duka kotunan da ke fadin kasar.

Sun kuma gudanar da zanga-zanga sanye da kayan shari’a a gaban hedikwatar Kotun Daukaka Kara da ke birnin Tunis.

A Mauritania ma ba ta sauya zani ba, don an yi zanga-zangar a gaban ofisoshin jakadancin Amurka da Jamus da Faransa, suna yin tir da “cin zalin Isra’ila” a kan Gaza.

Birnin Mogadishu na Somaliya ma ya ga irin wannan abu, inda daruruwan mutane suka yi zanga-zangar nuna goyon bayan Falasɗinawa.

Masu zanga-zanga da suka haɗa da malaman addini da mata da matasa sun yi ta fadar kalaman tir da Isra’ila tare da ɗaga kwalaye masu ɗauke da kalaman goyon bayan Falasɗinu.

0150 GMT — Isra'ila ta sake hana Falasdinawa yin Sallah a Masallacin Kudus

Hukumomin Isra'ila sun sake hana Falasdinawa shiga Masallacin Kudus da ke Gabashin Kudus da suka mamaye don yin sallar Juma'a karo na biyu a jere.

Wani jami'in ofishin Waqf da ke Birnin Kudus ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Anadolu da ke Turkiyya cewa 'yan sandan Isra'ila suna barin Falasdinawan da suka haura shekara 65 shiga Masallacin Kudus.

Jami'in, wanda ba ya so a ambaci sunansa, ya kara da cewa Isra'ila ta kwashe mako na biyu kenan tana hana Falasdinawa shiga Masallacin, tun bayan da aka soma rikici sakamakon kutsen da Hamas ta yi mata ranar 7 ga watan Oktoba.

Ganau sun shaida wa Anadolu cewa Falasdinawa da dama sun gudanar da sallolin asuba a gefen masallacin bayan 'yan sandan Isra'ila sun hana su shiga cikinsa.

0830 GMT — Isra’ila ta rufe ofisoshin jakadancinta da ke Maroko da Bahrain da Jordan

A yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ba kakkautawa a Gaza, kasar ta rufe ofisoshin jakadancinta da dama da ke yankin Gabas ta Tsakiya.

Isra'ila ta rufe ofisoshin jakadancinta a kasar Bahrain da Jordan da Maroko, a cewar shafin intanet na hukumar yada labaran Isra'ila.

Hukumar ta bayyana cewa: "An rufe ofishin jakadancin Isra’ila da ke Jordan tun lokacin da yakin ya soma bisa umarnin ministan harkokin wajen kasar Eli Cohen da kuma babban daraktan ma'aikatar. Matakin hakan ya biyo bayan rahotanni kan shirin Isra'ila na kai hari ta kasa a Gaza.

A safiyar ranar Alhamis ne, Ministan Tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya gana da sojojin kasa a kan iyakar Gaza inda ya shaida musu cewa “ku kasance cikin shiri” na umarnin kutsa kai yanki.

0700 GMT — An yi barazanar kai harin bam kan kungiyar da za ta yi taron goyon bayan Falasdanawa a Amurka

Wata babbar kungiyar da ke kare 'yancin Musulmai a Amurka da ke shirin gudanar da taro don jawo hankalin jama'a kan ukubar da Isra'ila ke gana wa Falasdinawa ta sauya wurin yin taronta na shekara-shekara daga wani otal da ke Virginia bayan an yi barazanar kai harin bam a wurin.

Kungiyar Council on American-Islamic Relations (CAIR) ta soke taronta na shekara-shekara karo na 29 wanda ta so gudanarwa ranar Asabar a Marriott Crystal Gateway da ke Arlington, inda take gudanar da shi duk shekara.

CAIR ta ce za ta yi taron a wani wuri da ba ta bayyana ba saboda dalilai na tsaro.

An yi wa CAIR barazanar ce bayan ta bayyana cewa taron nata zai mayar da hankali kan halin rashin jinkai da ake ciki a Gaza.

0450 GMT — Kasashen Larabawa na son EU ta dakatar da kutsen Isra'il a Gaza

Jakadun ƙasashen Larabawa na ƙasashen Turai sun buƙaci ƙungiyar Tarayyar Turai, EU da ta dakatar da kutsen da Isra'ila ke yi wa Gaza da kuma take dokokin ƙasa da ƙasa da take yi.

Jakadan Falasɗinu Abdalrahim Alfarra a wani taron manema labarai a Brussels, ya nuna cewa gwamnatin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu tana bin wani tsari na "tsattsauran ra'ayi" tun bayan da ya fara jagorantar ƙasar, inda ya ba da misali da takunkuman da aka sanyawa Gaza tsawon shekara 17.

Da yake magana a madadin jakadun ƙasashen Larabawa, Alfarra ya ce Isra'ila tana ɗaukar mataki a kan idon ƙasashen duniya "don kawar da Falasɗinu daga doron ƙasa."

Ya buƙaci EU da ƙasashenta da su dakatar da "kisan kiyashin da ake yi wa fararen hula" a Gaza tare da daukar mataki a kan Isra'ila saboda take dokokin ƙsa da ƙasa da take yi.

0450 GMT — Isra'ila ta kwashe mutanenta daga ofisoshin jakadancinta a Maroko da Bahrain da Jordan: kafar yada labaran kasar

Isra'ila ta kwashe dukkan mutanen da ke ofisoshin jakadancinta a asashe da dama da suka haɗa da Bahrain da Jordan da kuma and Maroko, a cewar shafin intanet na kafar yaɗa labaran ƙasar Isra'ilan.

Hukumomin Isra'ilan sun kuma ce: "Tun farkon fara yaƙin aka kwashe mutanen da ke ofiashin jakadancimu da ke Jordan bisa umarnin Ministan Harkokin Waje Eli Cohen da kuma Darakta-Janar na Ma'aikatar.”

Rahoton na zuwa ne a yayin da Isra'ila ke shirin kai hari ta ƙasa kan Gaza.

Tun da farko a ranar Alhamis, Ministan Tsaro na Isra'ila Yoav Gallant ya shaida wa sojoji a wata ganawa da ya yi da su a kan iyakar Gaza cewa "su zama a shirye" don jiran umarnin shiga cikin Gaza.

0440 GMT — Isra'ila ta kai harin bam a gidaje shida a Khan Yunis

Isra'ila ta kai hare-haren bam a gidaje shida a Khan Yunis da ke kudancin Gaza da aka yi wa kawanya, inda ta kashe mutane da dama, a cewar Ma'aikatar Cikin Gida ta Gaza.

Hare-haren sun kashe kananan yara takwas da ke tsaka da barci, yayin da likitocin ke kokarin ceto rayuwar wani jariri da aka kai wa hari.

Ma'aikatar Kiwon Lafiya ta Gaza ta ce kananan yara 1,524 na cikin mutum 3,785 da hare-haren Isra'ila suka kashe

0400 GMT — Isra'ila ta kai hari a wani Coci a Gaza, ta kashe mutane

Harin da Isra'ila ta kai a Cocin Saint Porphyrius Greek Orthodox a Gaza ya kashe mata akalla biyu sannan ya jikkata fararen-hula da dama, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Falasdinu WAFA ya rawaito.

Ma'ikatar Harkokin Cikin Gida ta Falasdinu ta ce mutane da dama sun mutu yayin da wasu suka jikkata sakamakon harin, wanda ta bayyana a matsayin "sabon kisan kiyashi".

Ma'aikatar ta kara da cewa mutane da dama da hare-haren Isra'ila suka kora daga gidajensu ne suke samun mafaka a cocin lokacin da jiragen yakin Isra'ila suka kai harin.

Mutane da dama "sun yi shahada yayin da wasu suka jikkata" a harin da Isra'ila ta kai cocin, in ji ma'aikatar.

Ganau sun ce harin ya lalata kofar shiga cocin da wasu gine-gine da ke daura da shi, suna masu karawa da cewa an garzaya da wadanda suka jikkata zuwa asibiti.

Abu Selmia, darakta janar na Asibitin Shifa, ya ce an jikkata gomman mutane a harin da Isra'ila ta kai Cocin Saint Porphyrios ko da yake bai bayyana takamaiman yawan mutanen da suka mutu ba da wadanda gini ya rufta a kansu ba.

Wani da ya tsira daga harin ya shaida wa gidan talbijin na Al Jazeera Arabic cewa sojojin Isra'ila ba su aika musu da gargadin ficewa daga cocin ba kafin kai harin.