Wani sabon rahoto da Cibiyar Yaki da Labaran Ƙarya ta Turkiyya Ta fitar, ya yi ƙarin haske a kan wani bidiyo na baya-bayan nan da shafin gwamnatin Isra'ila na intanet ya wallafa kan harin bam-bamai da aka kai asibitin Al-Ahli Arab da ke Gaza, inda ta ce tsantsar ƙarya ce da kuma yaudara.

Rahoton, wanda aka fitar a ranar Alhamis, ya ce bidiyon da aka yaɗa a shafin sada zumunta na gwamnatin Isra'ila mai taken "Muna da shaida ga wadanda har yanzu suke tambaya kan abin da ya faru a asibitin Gaza", yana kunshe da abubuwan da aka jirkita.

Ƙwararru na cibiyar sun yi nazari sosai kan bidiyon inda suka gano cewa an jirkita shi ne da niyyar yaudarar jama'a.

Wannan sauyi da aka yi ya haifar da tambayoyi masu yawa game da sahihancin bidiyon da labarin da yake son isarwa.

"An gano cewa an sauya bidiyon ne kafin a yaɗa shi, an rage wasu wurare tare da mayar da shi baya ta hanyar da za a iya yaudarar mutane," a cewar rahoton.

Bayan cikakken nazari da rahoton ya yi kan bidiyon, cibiyar ta cimma matsayar cewa makamin da aka harba daga Gaza ya nufi Isra'ila ne, kuma asibitin da aka kai wa mummunan harin ba ya kan hanyar da aka harba makami mai linzami.

Ga muhimman abubuwan da aka gano bayan cikakken nazari kan binciken bidiyon:

1. Alamun rokoki:

Hotunan bidiyon harin bama-baman sun nuna wasu muhimman alamomin rokokin Hamas cikin duhu.

Wadannan alamun sun taka muhimmiyar rawa wajen gano wurin da aka harba makaman masu linzami da kuma alkiblar makaman, wanda ya kara tsananta yanayin.

Hotunan da aka yaɗa daga shafin gwamnatin Isra'ila na intanet, sun nuna wurin da aka harba rokar yana ɓangaren da asibitin yake ne.

Bayan nazari kan faifan bidiyon da ba a sauya bayanansa ba, an gano cewa makamin da aka harba daga Gaza ya nufi Isra'ila ne, kuma asibitin da aka yi niyyar kai harin ba ya kan hanyar da makamai masu linzamin suka nufa, a cewar rahoton cibiyar.

Kazalika rahoton ya ce tashin bama-bamai a kusa da asibitin ya biyo bayan wani haske ta sama a gefen kusurwar hagu daga asibitin, amma a cikin faifan bidiyon da Isra'ila ta fitar an cire wannan hasken.

2. Amfani da hotuna marasa inganci da gangan:

Duk da samuwar fasahohin samar da hotuna masu inganci, an gano cewa shafin gwamnatin Isra'ila ya yi amfani da faifan bidiyo mara inganci a wani ƙoƙarin ƙasar na kawar da hankalin jama'a wajen gano gaskiyar abin da ya faru, a cewar bayan rahoton.

Hotunan da aka watsa a shafukan yanar gizo da ke yaɗa farfagandar Isra'ila na cewa "makami mai linzami na Hamas ne aka harba kan asibiti" tsofaffin hotuna ne daga shekarar 2022, in ji rahoton.

3. Nau'in makamai masu linzami:

Binciken cibiyar ya kuma fitar da tambayoyi masu muhimmanci game da makaman da aka yi amfani da su a wajen kai harin kan asibitin bayan da aka yi nazarin kan hotunan da ke da alaƙa da fashewar bam din, "an ango cewa irin harsashin da ke iya yin mumunar ɓarna irin wannan, ba irin wanda Hamas ta taɓa amfani da shi ba ne," in ji rahoton.

4. Bambance-bambance daga ainihin shafin gwamnatin Isra’ila:

Bayan mummunan harin da aka dauka a matsayin laifin yaƙi, Isra’ila ta gabatar da fassara daban-daban na abubuwan da suka faru kan harin.

A daidai lokacin da aka kai harin bam asibitin, Hananya Naftali, tsohon mai magana da yawun firaministan Isra'ila Netanyahu a intanet, ya wallafa wani saƙo da ke cewa, "Rundunar sojin saman Isra'ila ta kai hari kan wani asibiti a Gaza," amma ya goge saƙon daga baya.

A cikin wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar a baya-bayan nan, an yi zargin cewa ana amfani da asibitoci a matsayin matsugunai inda ta yi barazanar cewa, "an gaggauta kwashe ma'aikatan asibitoci."

Bayan harin, babban limamin Cocin Anglican da ke Birnin Ƙudus, Hosam Naoum ya bayyana cewa sojojin Isra'ila sun fitar da sanarwar gargaɗi cewa a kwashe mutane daga Asibitin Al Ahli a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Litinin.

A ranar Talata ne aka kai harin bama-bama kan asibitin.

A yayin wani taron manema labarai da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi a ranar Laraba, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya bayyana cewa, wataƙila ba Isra'ila ba ce ta kai mumunan harin kan asibitin, yana mai cewa "da alama sauran ƙungiyoyin ne suka kai harin."

Mummunan harin da aka kai asibitin

Aƙalla mutum 500 ne suka mutu yayin da wasu ɗaruruwa suka jikkata sakamakon harin sama da Isra'ila ta kai Asibitin Al Ahli Arab da ke Gaza da yammacin ranar Talata, kamar yadda Ma’aikatar Lafiya ta Gaza ta sanar.

Isra'ila ta musanta alhakin kai harin.

Rikicin dai ya soma ne a ranar 7 ga watan Oktoba lokacin da kungiyar gwagwarmaya ta Falasdinawa ta Hamas ta ƙaddamar da hare-haren da ta kira Operation Al Aqsa - harin ba-zata ta hanyoyi da dama da suka haɗa da harba makaman roka da kuma kutsawa cikin Isra'ila ta ƙasa da teku da kuma ta sama.

Hamas dai ta ce harin na ramuwar gayya ne kan hare-haren da ake kai wa Masallacin Ƙudus da kuma ƙaruwar cin zarafi da Isra'ilawa ke yi wa Falasɗinawa.

Daga nan ne sojojin Isra'ila suka ƙaddamar da hare-haren ''Operation Sword of Iron'' a kan mayaƙan Hamas da ke Gaza.

Gwamnatin Gaza ta ce ƙananan yara 1,524 na daga cikin mutum 3,785 da aka kashe tun bayan da Isra'ila ta ƙaddamar da hare-hare ba ƙaƙƙautawa a yankin Gaza da ta Yi wa ƙawanya.