Daga Dr Khulu Mbatha

Ya kamata a sadaukar da Ranar Majalisar Dinkin Duniya (MDD) ta wannan shekarar ga jama'ar Falasdinu wadanda fatan da suke da shi na samun 'yantacciyar kasa yake gushewa tun Bala'i (Nakba) na 1948.

Falasdinawa ba su taba dandana dadin samun 'yancin kai ba, duk da manyan taruka da hukunci da aka yi ta yi bayan alkawarin da aka yi na shata iyakoki da ayyana Gabashin Jerusalem a matsayin helkwatar Falasdin a shekarar 1967, bisa yarjejeniyar Oslo ta 1993 da ta amince da kasar Isra'ila da kuma bayar da yankunan Yammacin Gabar Kogin Jordan da Gaza ga kasar Falasdin.

Yadda ake da Majalisar Dinkin Duniya mai rauni da karye wa, Falasdinawa na jin kasashen duniya sun manta da su.

Babu wadanda suka fi jin radadin wannan bakin ciki kamar matasa da yara kanana na Falasdinu da suke kallon kawunansu da iyayensu da suke cikin tarko da kokarin kubuta daga kurkukun Gaza, Yammacin Gabar Kogin Jordan da sauran sansanonin masu neman mafaka.

Hakan ne ya sanya akwai bukatar a kalubalanci yadda kafafan yada labarai suka sauya sifar rikicin da ake yanzu na cewa yakin Hamas-Isra'ila.

Danniya

Abu ne sananne cewa tambaya game da Falasdinu na komawa ga zamanin mulkin- mallaka da kuma Kudirin Balfour.

Sakamakon haka da wasu karin dalilai, babu wata kasar Larabawa da za ta iya raba kanta da wannan matsala, hakan ya sanya ta zama ta dukkan kasashe da ke da wakilci a Majalisar Dinkin Duniya.

Wannan ne abu irin na gwagwarmayar da aka yi ta ANC a Afirka ta Kudu, wadda ta samu nasarar yakar mulkin nuna wariya na farar fata.

Rikicin ya dauki salo kala-kala tun bayan da aka kafa Majalisar Dinkin Duniya cikin shekarun da suka wuce, manyan matsalilon suna nan ba su sauya ba.

Daga irin abun da muka fahimta a gwagwarmayar 'yantar da Afirka ta kudu, munanan al'amura kamar irin na hare-haren 7 ga Oktoba sun zama na yin nadama, kuma akwai yiwuwar su sake faru wa matukar ba a samar da mafita ba.

Kirkirar yankunan da bakaken fata suke zaune - a shekarun nuna wariya a Afirka ta Kudu a koyaushe ya dinga janyo ta'azzarar da ta rura wutar rikici tsakanin azzalumi da wanda ake zalunta.

Wannan abu abu zai iya zama daidai da gina sabbin matsugununan Isra'ila a yankunan Falasdinawa.

Zubewar mutunci

A tsawon shekaru, dubunnan Falasdinawa gama-gari na rasa rayukansu. Samar da zaman lafiya ne mafita kawai. Kamar kowacce kasa, dole a kare mutunci da kimar Falasdinawa.

Gwagwarmayar da jama'ar Falasdinawa ke ci gaba da yi na da bangarori daban-daban, kuma na bayyana irin daidaton karfi a duniya.

A ranar 16 ga oktoba, Kwamitin Tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya yi watsi da bukatar da Rasha ta mika don neman a tsahaita wuta a Gaza da Rasha ta gabatar, bayan da Amurka, ingila, Faransa da Japan suka nuna rashin amincewa da bukatar.

Wadannan kasashe an san su da zama magoya bayan Isra'ila, Bayan kada kuri'a, Rasha ta ce Yammacin Duniya na shake Majalisar Dinkin Duniya.

A watan Satumba, Shugaban Kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce Kwamitin Tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ba ya aiki don samar da tsaro a duniya, sai dai ya zama wajen gwada kwanjin kasashe mambobin dindindin a Kwamitin.

Shugaban ya fada wa babban zauren MDD a birnin New York cewa "Kwamitin Tsaro ya daina zama garanton samar da tsaro inda ya koma filin dagar da ra'ayi da manufofin siyasar kasashe biyar suke cin karo da juna."

Ya sake jaddada kiran neman a yi kwaskwarima ga MDD yana cewa "Duniya ta fi biyar girma", yana nufin yadda babu kyakkyawan wakilci a kwamitin Tsaro na Majalisar da ake da kasashe biyar mambobin dindindin da sai sun amince ake iya tabuka wani abu.

Erdogan ya ce "Dole ne mu yi gaggawar sauya fasalin hukumomin da ke karkashin MDD don tabbatar da zaman lafiya, tsaro da walwala."

"Dole mu gina jagorancin kasa da kasa da zai iya wakiltar dukkan bangarori, addinai da al'adu da ke duniya." in ji shugaba Erdogan.

A bayyane take karara cewa samar da zaman lafiya mai dore wa na smaun cikas ne sakamakon durkushewar Majalisar Dinkin Duniya da gazawarta wajen kare jama'a a yankunan da ake yaki, sannan ta gaza zama mai shiga tsakani a wadannan wurare.

Haka kuma, bayan Yakin Cacar Baki a farkon 1990, da kuma yake-yaken da ake yi a yau a dukka fadin duniya, MDD ta kas ayin wani katabus don samar da zaman lafiya. Kwata-kwata ba ta da amfani.

Tsawon shekaru, mun ga yadda ta rasa daraja da kima a tsakanin mambobinta. Yana da wahala a samu mafita matukar ba a samar da garambawul a majalisar ba.

Karara za a ga yadda cigaba, siyasa, tatalin arziki da fasahar kere-kere na duniya sun dauke hankalinta daga nauyenauye da ke kan ta.

Mu'amala da adalci

An samar da Majalisar Dinkin Duniya shekaru 78 da suka gabata - bayan yakin duniya na farko - tare da kasashe 50 da suke da ra'ayin magance sake afkuwar wani yakin, Kwamitin Tsaro na da karfi sosai don kawo sulhu da tattaunawa, yana iya saka takunkumai, bayar da umarnin amfani d akarfin soji da kuma aika dakaru wanzanrae da zaman lafiya.

Tare da 'yantattun kasashe mambobi kusan 200 a yau, mafi yawan su an yi musu mulkin mallaka, kuma biyar ne kawai suke da karfin fada a ji wanda hakan ya amar da yanayi na rashin adalci.

Batun yin kwaskwarima ga MDD da hukumominta ya zama wani abun ado. Kuskure ne idan aka mayar da hankali ga fadada Kwamitin Tsaro kawai ba tare da yin garambawul ga dukkan fasali, dokoki da ka'dojin aiki na Majalisar.

Akwai bukatar a maye gurbin karfin iko da wani tsaro mafi tasiri da zai wakilci kowane bangare, ya kuma yi wa kowa adalci ba tare da duba ga ra'ayin siyasa, addini ko tattalin arziki ba.

Game da yakin Isra'ila da Falasdin, dole ne kasashen duniya su tabbatar da an kawo karshen duk wata gaba, an saki fursunonin yaki, an samar da taimakon jin kai da bayar da damar agaza wa mutane.

Marubucin wannan makala, Dr Khulu Zephania Mbatha, dan kasar Afirka ta Kudu ne da ke rubuce-rubuce kuma malamin jami'a. Daga 2018 zuwa 2021, shi ne mai bayar da shawara kan alakar kasa da kasa ga Shugaba Cyril Ramaphosa. Ya kuma taba zama Wakilin Afirka ta Kudu a Majalisar Dinkin Duniya.

Hattara:Ra'ayin da marubucin ya bayyana ba dole ba ne ya zo ɗaya da ra'ayin, hange da kuma manufofin tace labarai na TRT Afrika.