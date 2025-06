1530 GMT — Hamas ta shirya musayar fursunoni da Isra'ila — Iran

Ministan Harkokin Wajen Iran ya ce a shirye Hamas take ta saki fursunoni fararen hula ga Tehran, idan har duniya ta goyi bayan sakin fursunonin Falasdinu 6,000.

Ministan Harkokin Wajen Iran Hossein Amir Abdollahian ya yi gargadin cewa idan Isra'ila ba ta dakatar da hare-harenta a Gaza ba to kuwa Amurka ma "ba za ta tsira daga wannan rikicin ba."

"Na fada wa shugabannin Amurka gaskiya, wadanda a yanzu suke da hannu a kisan kare dangin da ake yi a Falasdinu, cewa ba ma maraba da ci gaba da yaki a yankin.

"Amma idan kisan kare dangin ya ci gaba a Gaza, to su ma ba za su tsira daga wannan bala'in ba," kamar yadda ya shaida wa Zauren Majalisar Dinkin Duniya.

1411 GMT — Hare-haren Isra'ila ya kashe mutum 50 da ake garkuwa da su a Gaza — Hamas

Yawan mutanen da ake garkuwa da su da hare-harem Isra'ila suka kashe a Gaza sun kai 50, in ji Abu Ubaida, mai magana da yawun rundunar Al Qassam, wani reshen ƙungiyar Hamas, a sanarwar da ta wallafa a shafinta na Telegram.

Mai magana da yawun rundunar bai yi wani ƙarin bayani ba a kan hakan.

1350 GMT — Koriya ta Arewa ta yi tir da Isra'ila kan kai hari asibiti a Gaza

Koriya ta Arewa ta zargi Isra'ila kan harin da ta kai asibiti a Gaza inda ta kira lamarin da "mummunan bala'i", kamar yadda Ma'aikatar Harkokin Wajen ƙsar ta faɗa.

Ta ce kai hari kan asibiti "wani babban laifin yaƙi ne da bai dace ba."

"Kai hari kan wajen taruwar al'umma da Isra'ila ta yi, inda ya kamata ya kasance waje na farko da ya dace a bai wa kariya a lokutan zaman lafiya da na yaƙi, abu ne da ya take dokokin ƙasa da ƙasa," a cewar sanarwar Ma'aikatar Harkokin Wajen, wacce kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa ya wallafa.

Pyongyang ta kuma soki Amurka tare da cewa Isra'ila tana aikata munanan laifuka ne "a ƙarƙashin goyon bayan Amurkan."

1315 GMT — Kudirin Amurka kan Gaza da Isra'ila a MDD zai iya rusa shirin kafa kasa biyu: China

Wakilin China a Majalisar Dinkin Duniya ya ce da a ce an zartar da wani kudurin kan rikicin Isra'ila da Falasdinu da Amurka ta gabatar wa kwamitin sulhu na MDD, da an rushe fatan samar da kafa kasashe biyu masu cin gashin kansu da ake kokarin cimma.

A yayin jawabinsa a majalisar, jakadan China na MDD Zhang Jun ya ce shawarar ta tashi daga "kudurorin MDD da suka gabata na baya, da ya ƙunshi wasu dabaru masu hadari na cigaban zamani da zai iya kai ga yaki da amfani da ƙarfi."

"Idan aka amince da ƙudirin, hakan zai kawo cikas ga cimma burin samar da ƙasashe biyu masu cin gashin kansu, tare da jefa al'ummar Falasdinu da Isra'ila cikin wani mummunan yanayi na kiyayya da adawa," kamar yadda bayanan da jakadan suka bayyana.

Ya kara da cewa bangaren Amurkan ya yi biris da sauran mambobin majalisar da suka hada da kasar China da Rasha da Hadaddiyar Daular Larabawa da kuma Brazil wadanda suka gabatar da gyare-gyare kan batun tare da yin wasu sauye-sauye a daftarin da aka yi wa kwaskwarima kafin gabatar da shi.

1215 GMT — Babban jami'in diflomasiyyar Falasdinu ya kira hare-haren Isra'ila da 'yakin ramuwar gayya'

"A wannan lokaci yakin da Isra'ila ke yi ya sha bam-bam. Yanzu.. yaki ne na ramuwar gayya," in ji Ministan Harkokin Wajen Falasdinu Riyadh Al al Maliki."

Maliki ya fada wa manema labarai a ofishin Falasdinu da ke Hague cewa "Wannan yaki ba shi da wata manufa da ta wuce rusa duk wani waje da ke Zirin Gaza."

Ya ce bukatar tsagaita wuta ce babbar abar da aka sanya a gaba, don samun damar kai kayan agaji zuwa Zirin Gaza, inda Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin za ta iya dakatar da ayyukanta saboda karewar man fetur da suke amfani da shi.

"Da fari muna bukatar kawo karshen wadannan hare-hare, wannan yaki da ake zaluntar bangare daya, sannan muna bukatar kira da a tsagaita wuta," in ji shi, yayin da ya kara da cewa "tsagaita wuta na da muhimmanci... don samun damar rarraba kayan agajin jin kai".

Amma Maliki ya jaddada cewa wannan 'dan taimakon' ba zai magance rikicin dan'adam da ake fama da shi a Zirin Gaza ba.

0910 GMT — Shugaba Erdogan ya gaya wa Fafaroma cewa shirun kasashen duniya kan Gaza 'abin kunya' ne

Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan da Fafaroma Francis sun tattauna ta wayar tarho game da hare-haren da Isra'ila take kai wa Gaza da kuma yadda take ci gaba da take hakkin dan'adam.

Ma'aikatar Sadarwa ta Turkiyya ta ambato Erdogan yana cewa hare-haren da Isra'ila take kai wa Gaza, wadanda babu hujjar kai su a kowanne littafi mai tsarki, sun kai matakin kisan kare-dangi, kuma abin kunya ne yadda kasashen duniya suka rufe idanunsu game da abubuwan da ke faruwa.

Ya jaddada cewa ya kamata kasashen duniya su sa baki wajen ganin an kawo karshen wannan cin zali.

0540 GMT — Isra'ila ta kaddamar da "takaitattun" hare-hare ta kasa a Gaza

Rundunar sojin Isra'ila ta kai "samame a wasu wurare" da tsakar dare a arewacin Gaza da tankoki da dakarun kasa, kamar yadda ta bayyana a wata sanarwa, a yayin da take shirin kaddamar da hare-hare ta kasa gadan-gadan.

"Da tsakar dare, rundunar tsaro ta IDF ta kai samame ta hanyar amfani da tankoki a arewacin Zirin Gaza, a wani bangare na shirin kaddamar da mataki na gaba na yaki," in ji sanarwar.

"Sojojin sun fice daga yankin bayan sun kammala samamen."

0440 GMT — Umarnin da Isra'ila ta bai wa mazauna Gaza su fice daga yankin laifin yaƙi ne - Ƙungiyar Amnesty

Ƙungiyar kare hakkin dan'adam ta Amnesty International ta ce umarnin da rundunar sojin Isra'ila ta bai wa mazauna Gaza kwanan nan kan cewa su yi gaggawar barin garin zai iya zama laifin yaƙi.

"Ayyana illahirin birni ko wani yanki a matsayin wajen da sojoji za su kutsa ya ci karo da dokokin jinƙai na duniya, waɗanda suka fayyace cewa kafin a kai hare-hare sai an bambance tsakanin wuraren da farar-hula suke da inda sojoji suke, tare da daukar dukkan matakan kare fararen hular," a cewar wata babbar jami'ar ƙungiyar, Donatella Rovera a wata sanarwa.

Ta ƙara da cewa "Saƙonnin da ake yaɗawa a waɗannan takardun ba za a kalle su a matsayin sahihin gargaɗi ga fararen hula ba, maimakon haka ma sai suka zama wasu ƙwararan hujjoji da ke nuna yadda Isra'ila ke son yin amfani da ƙarfi don raba mutane da muhallansu a arewacin Gaza."

0146 GMT — Biden ya bukaci a samar da 'hanyar kawo zaman lafiya' a yakin Isra'ila da Gaza

Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya yi kira ga shugabannin duniya da su tsara shirye-shiryen yadda "za a samar da zaman lafiya" ciki har da samar da kasashe biyu masu cin gashin kansu a matsayin mafita, idan aka kammala yaƙin Isra'ila da Gaza.

A yayin wata ziyara da firaiministan Australiya ya kai masa, Biden ya ce duk da cewa Isra'ila na da ƴancin mayar da martanin kan harin da Hamas ta kai mata ranar 7 ga watan Oktoba, to dole ne ta yi duk mai yiwuwa don kare fararen hula.

Amma a yayin da ƙasashen duniya ke ci gaba da matsa lambar a tsagaita wuta, Biden ya ƙara da cewa "bai buƙaci Isra'ila ta ɓata lokaci ba" wajen kutsawa Gaza, wacce dama Isra'ilan ke ta ragargaza da hare-hare tun bayan harin farkon.

"Idan aka gama rikicin, dole a samar da mafita kan abin da za a yi a gaba."

0018 GMT — Shugaban Rasha ya ce abin da ke faruwa a Gaza 'babban bala'i ne'

Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin "babban bala'i na rashin jinkai."

Da yake bayani a Moscow a taron da ya gudanar da wakilan mabiya addinai daban-daban, Putin ya ce bai kamata "mutanen da ba su da laifi su rika dandana kudarsu kan laifin wasu ba."

Shugaban na Rasha ya soki yadda Isra'ila take kai hare-hare "kan kowa da kowa," yana mai cewa hakan ne ya sa tsoffi da mata da kananan yara suke mutuwa.

Putin ya jaddada matsayar Rasha wajen ganin an samar da kasashe biyu masu cin gashin kansu, wato kasar Isra'ila da ta Falasdinawa, yana mai cewa hakan ne kawai "zai samar da zaman lafiya mai dorewa a Gabas ta Tsakiya.”