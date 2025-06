Muddin ina numfashi ba zan daina fafutukar dabbaka dimokuradiyya ba - Atiku Abubakar

A wani lokaci, an kashe 'yan sanda tara da ke gadin gidana na Kaduna a yunkurin halaka ni. An tilasta mini yin gudun hijira na wata tara," in ji Atiku Abubakar.