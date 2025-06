An saki ‘yan Koriya ta Kudu da aka sace a Nijeriya

"An saki ‘yan Koriya guda biyu da aka yi garkuwa da su. Dukkansu suna cikin koshin lafiya, kuma an kai su wani wuri mai tsaro inda suka yi magana da iyalansu bayan an duba lafiyarsu a asibiti," in ji sanarwar.