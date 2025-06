Daga Mazhun Idris

Wasu daga cikin wasannin adawa a kwallon kafa sun kunshi irin yadda yanki daya ke mamaya a harkar wasannin da kuma irin kyautar da ake samu.

Gasar cin kofin nahiyar Afirka (AFCON) na daya daga cikin irin wasannin da ke janyo ce-ce-ku-ce a tsakanin magoya baya, wadda ke haifar da wasan adawa tsakanin bangarori.

Lions of Teranga na kasar Senegal su ne zakaru a halin yanzu a kwallon kafar maza. Kasar da ke Yammacin Afirka ita ce ta yi nasara a gasar da aka gudanar a 2021 a Kamaru.

Senegal ita ce kasa ta hudu daga Yammacin Afirka da ta kai wannan kofin gida, wanda ya zama ita ce ta goma yankin. Wannan wani abin alfahari ne kawai da ya wuce na Arewacin Afirka , yankin da ake ganin shi ne na biyu mafi girma a wurin kwallon kafa a Afirka.

Masar ce ke kan gaba a Arewacin Afirka, kasancewar ta zo ta biyu a gasar AFCON da ta gabata, kuma ta kasance ta daya a tarihin gasar ta AFCON, inda ta samu bakwai cikin 33.

Yadda wadannan yankuna biyu suka mamaye gasar ya sa masana harkar kwallon kafa ke kallon AFCON a matsayin ta Yamma da Arewa.

Dan jaridar nan dake zaune a Abuja, Lekan Sowande, ya danganta yadda ake ganin mamayar yankunan biyu da dalilai da dama wadanda a tarihi wanda haka ya sa wasu suka fi wasu.

"Ku kalli yadda ake wasanni baki daya. Lamarin ya fara ne daga yadda yankuna daban-daban na Afirka suka rungumi wasanni tun lokacin mulkin mallaka. Tun daga wasan kwallon kafa, kwallon kwando, kurket, rugby zuwa gudun-famfalaki, kowane yanki yana son yin wasanni na zamani fiye da sauran,” kamar yadda Sowande ya shaida wa TRT Afrika.

"Ya bayyana dalilin da ya sa gwamnatoci da kamfanoni masu zaman kansu ke zabar inda suke saka hannun jari a wuraren wasanni da matasa na kasa-kasa. Ku tuna cewa lashe AFCON yana buƙatar saka hannun jari a harkar kwallon ƙafa.

Mafarin Hakan

An gudanar da gasar cin kofin kasashen Afirka a karon farko a watan Yunin 1956 inda daga baya aka sauya mata suna. Masar da Habasha sun shiga gasar ne a fafatawar da suka yi dinda Masar din ta dauki kofin, wanda hakan ya sa suka rinka daukar kofin akalla sau daya duk bayan shekara goma.

Tun da farko ya kamata a ce mambobin hudu da suka kafa hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF ne suka fara wasan, baya ga Afirka ta Kudu, wadda tsarinta na wariyar launin fata ya sa aka cire ta daga jerin kasashen da za su yi wasan.

Bayan shekaru 66 da fara gasar inda aka yi sau 33, me alkaluman AFCON ke cewa game da gaskiya ko kuma ko kuma ce-ce-ku-cen yadda kasashen Yammaci da Arewacin Afirka suka mamaye gasar kwallon kafa ta nahiyar?

Silas Amwoka, mai sha'awar kwallon kafa ta Kenya, yana ganin akwai aikin shaidan a cikin wannan lamarin.

"Rashin samun wakiliin kasashen Gabashi da Kudanci a AFCON kamar wani mugun abu ne. Gurbin da FIFA ke bai wa kasashenmu bai taka kara ya karya ba sakamakon karancin darajar kasashen a harkar kwallon kafa idan aka kwatanta da kasashen Yammacin da Arewacin Afirka," kamar yadda wani mai sharhi kan harkokin wasanni kuma mazaunin Nairobi ya shaida

Kasashen da ke Gabashi da Kudanci na iya samun mafi girman fa'idar yin fice a sauran wasannin da ba wallon kafa, amma har yanzu ana iya inganta yanayin wasan.

Garambawul a kyaututtuka

A taron dai Masar ce ke kan gaba da kofuna bakwai. Aljeriya, wadda wata kasar ce da ke Arewacin Afirka tana da biyu. A yammacin nahiyar kuwa Ghana na da hudu, Najeriya na da uku, sai Ivory Coast na da biyu. Kamaru ce kadai daga Tsakiyar Afirka ke da kofuna biyar.

Baya ga kasancewar kasar Masar da ta fi samun nasara a tarihin AFCON, kasar Masar ita ce kasa daya tilo da ta taba cin kofin AFCON a shekarun 2006, 2008, da 2010.

Ghana ta samu nasara a jere daga kasashen Yamma a shekarar 1963-1965, haka kuma Kamaru, daga yankin Tsakiyar Afirka, ita ma ta samu daga 2000-2002.

Dangane da nasarar kare kambun na AFCON, kasashe uku ne kawai a Yamma, Arewa da Tsakiya suka rike kambun akalla sau daya, wanda Masar ta yi sau uku. Ghana da Kamaru sun yi a 1963-1965 da 2000-2002.

A teburin gasar ya nuna cewa a cikin kofuna 33 da aka ba da zuwa yanzu, Arewacin Afirka ya tara jimillar 11, tare da kasashen Yamma da suka lashe kofuna goma. Afirka ta tsakiya ta zo kusa da kofuna takwas, yayin da Gabas da Kudu kowanne ke da kambu biyu.

Rashin dorewa

Ko da yake Afirka ta Kudu a zamanin mulkin wariyar launin fata na cikin kasashen da suka kafa CAF, amma an haramta wa kasar shiga wasan farko a shekarar 1956, haramcin da ya shafe kusan shekaru 40 ana yi.

Yankin ya samu wakilci na farko a gasar tare da Mauritius da Zambia a cikin 1974, inda Zambia ta zo ta biyu a Zaire.

Daga karshe dai Afirka ta Kudu ta fara buga gasar AFCON a shekarar 1994. Duk da cewa kungiyar da ake yi wa lakabi da Bafana Bafana ta kasa samun gurbin zuwa gasar a shekarar, amma ta samu nasara a shekarar 1996.

Bayan nasarar da Afirka ta Kudu ta samu na shigar da Kudancin Afirka cikin jerin lambobin yabo a karon farko a shekarar 1994, sai da aka shafe shekaru 16 kafin wata kasa ta kudancin kasar wato Zambiya ta zama zakara a shekarar 2012.

Irin yadda AFCON ke taka rawar gani a wasu yankuna ya nuna bukatar ci gaban kwallon kafa a wadannan kasashe, kamar makarantun horar da 'yan wasa yadda ya kamata a duniya," in ji Sowande.

Anyone who has watched the AFCON showpiece over the past five decades would agree that Egypt, Cameroon, Algeria, Nigeria, Morocco, Ghana, and Ivory Coast are the names that come up most often in the AFCON qualifiers and the finals.

Yawan masoya

Duk wanda ya kalli wasan na AFCON tsawon shekaru 50 da suka wuce, zai yarda cewa Masar, Kamaru, Algeria, Najeriya, Morocco, Ghana, da Ivory Coast su ne sunayen da suka fi fitowa a wasannin neman gurbin shiga gasar AFCON da kuma na karshe.

Wadannan kasashen da ke Yammaci maso Kudanci su ke da kungiyoyin kasashe bakwai a cikin tara inda suka kai zagayen karshe sama da 20 a AFCON.

Arewa tana da kasashe hudu, tare da kasar Masar mai matsayi na daya a wasanni 26 a cikin 33 da aka yi. Yamma na da kasashe uku da masu halarta fiye da 20.

Yankin Tsakiyar Afirka ne kadai ya samu wakilcin da ya dace a gasar AFCON da ke wajen yankunan yamma da Arewa. Kasashen biyu da ke da tarihin bayyanar fiye da 20 su ne Kamaru da DR Kongo.

Masu sharhi kan harkar kwallon kafa na ganin yawan kwararrun ‘yan wasa a kungiyar kasa na taimaka mata da damar shiga gasar AFCON. "Wasu kasashe suna da ƴan wasan kadan. Haka kuma ba su da jaruman ƙwallon ƙafa waɗanda za su iya zaburar da matasa masu hazaƙa," kamar yadda Amwoka ya shaida wa TRT Afrika.

"'Yan wasan kwallon kafarmu ba su da yawa a gasar wasannin da suka ci gaba, ba kamar Arewa da Yammacin Afirka ba, 'yan wasa kalilan ne daga Gabashi ko Kudancin Afirka ke taka leda a manyan gasannin kungiyoyin duniya kamar gasar Premier ta Ingila."

Bayan ingancin 'yan wasa, gudanar da wasan kwallon kafa wani abu ne a cikin hazakar kasa. Misali, a shekarar 2022, FIFA ta dakatar da Kenya daga harkokin kwallon kafa bayan da aka yi zargin cewa an yi mata katsalandan a harkokin kwallon kafa a harkokin kwallon kafa.

Neman gurbi

Tsawon shekarun da suka wuce, adadin masu halartar gasar ta AFCON ya karu har sai da masu shirya gasar suka yi amfani da tsarin zagaye na biyu na neman tikitin shiga gasar domin tantance kasar da za ta samu gurbi a gasar.

Duk da cewa Najeriya ce kasa ta farko a yammacin Afirka da ta fara buga gasar a shekarar 1962, sai a shekarar 1980 ne Super Eagles ta Najeriya ta lashe kambin farko.

A shekarar 1963, Ghana ta samar wa Afrika ta Yamma nasara a gasar AFCON a karon farko. Sannan a shekarar 1978 Ghana ta zama ta farko da ta taba lashe kofin AFCON da kuma rike shi sau uku inda ta samu na din-din-din. Sauran kasashen da ke da kofin AFCON na din-din-din su ne Kamaru da Masar.

A watan Janairu ne za a bude gasar AFCON 2024 a kasar Ivory Coast, inda kasashen gabashin Afirka za su wakilci kasar Tanzania. Sai dai Amwoka na da kyakkyawan fata yayin da AFCON za ta je Gabashin Afirka a shekarar 2027, inda Kenya, Uganda da Tanzania za su karbi bakuncinsu tare.

"Kasashen uku na shirin gina sabbin filayen wasanni da inganta ababen more rayuwa a harkar kwallon kafa. Saboda haka, AFCON 2027 na iya zama sauyin da ake jira a gabashin Afirka," in ji shi.