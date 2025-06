Kungiyar fafutukar kare Falasdinawa ta Hamas ta ce harin ba-zata da ta kai wa Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba "wani mataki ne da ya wajaba" domin kare al'ummarta daga mamayar da Isra'ila ke yi musu.

Wannan "martani ne da ya dace na tunkarar dukkan kutungwilar da Isra'ila take kulla wa Falasdinawa," a cewar wani rahoto da kungiyar ta fitar.

Rahoton mai shafi 16 da Hamas ta fitar ranar Lahadi shi ne na farko da kungiyar ta fitar a harshen Turancin Ingilishi da Larabci, inda ta yi bayani kan dalilanta na kai wa Isa'ila harin ba-zata ta kan iyakarta da Gaza.

Ranar 7 ga watan Oktoba, daruruwan mayakan Hamas sun shiga Isra'ila ta kasa da sama da kuma ruwa.

Harin ya yi sanadin mutuwar mutum 1,140, a cewar jami'an gwamnatin Isra'ila.

A lokacin harin, mayakan kungiyar sun yi garkuwa da kusan mutum 250, in ji wasu sabbin alkaluma da Isra'ila ta fitar.

Jami'an Isra'ila sun ce har yanzu akwai mutum kusan 132 da ake ci gaba da garkuwa da su a Gaza, cikinsu ana fargabar an kashe 27.

"Idan akwai wani rahoto na far wa fararen-hula, to an yi hakan ne ba da gangan ba kuma tabbas an yi hakan ne yayin gumurzu da dakarun mamaya," in ji rahoton na Hamas.

“Sojojin Isra’ila da ƴan sanda sun kashe ƴan Isra’ila da dama sakamakon ruɗun da suka shiga.”

‘A dakatar da zaluncin Isra’ila’

Daga nan ne Isra’ila ta soma yaƙi, inda ta rinka jefa wa Gaza bama-bamai irin wadanda ba ta taɓa gani ba.

Sai Isra’ila ta aika da dubban dakaru kan iyakar Gaza da kuma arewacin iyakar kasar da Lebanon.

Sai ta ayyana cewa ta yi kawanya baki daya ga Gaza, inda ta yanke mata ruwa da wuta da abinci, wadanda matakai ne da Majalisar Dinkin Duniya ta yi Allah wadai da su.

Hare-haren da Isra’ila ta ci gaba da kaiwa ba kakkautawa sun yi sanadin mutuwar mutum 25,105 a Gaza wadanda akasarinsu mata ne da yara da matasa, kamar yadda Ma’aikatar Lafiya ta Gaza ta tabbatar.

A ranar Lahadi, Hamas ta bukaci “ a dakatar da zaluncin Isra’ila a Gaza, da kuma laifuka da kisan kare dangin da Isra’ilar ke yi wa ƴan Gaza”.

“Muna jaddada cewa Falasdinawa suna da karfin da za su iya yanke hukunci kan makomarsu da kuma shirya harkokin cikin gidansu,” kamar yadda rahoton ya tabbatar, inda suka kara da cewa “babu wata kasa a duniya” da ke da ‘yancin yanke hukunci a madadinta.

"Hamas ta kuma yi tuni dangane da asalin wannan yakin inda ta ce "rikici tsakanin Falasdinawa da 'yan kama wuri zauna da mulkin mallaka bai fara daga 7 ga watan Oktoba ba, sai dai ya fara shekara 105 da suka gabata, daga ciki har da shekara 30 na mulkin mallakar Birtaniya da kuma 75 na Yahudawa".

Kungiyar ta ce tana son ta "kama 'yan Isra'ila masu kama wuri zauna" da laifi kan irin wahalhalun da ta jefa Falasdinawa.