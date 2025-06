Gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 2023 ta fara zama fiye da gasar kwallon kafa.

Magoya bayan da suka yi tururuwa zuwa filayen wasa daban-daban don kallon wasanni, sun mayar da shi wani yanayi mai ban sha'awa na nuna al'adun gargajiya, inda suka yi ta yawo cikin shigar da ke alamta Afirka, lamarin da ke nuna nahiyar yadda ya kamata a idanun duniya.

On social media, fans from within and outside the continent have been in awe of the different jaw dropping costumes.

A shafukan sada zumunta, masoya daga ciki da wajen nahiyar sun yi matuƙar ƙayautuwa da irin tufa da ke zubar da muƙamuƙi daban-daban.

''Wannan wasan ya sake tunatar da Afirka ko su waye mu. Mu mutane ne masu farin ciki, mu ’yan’uwa ne, mu ɗaya ne, ”in ji wani magoyin baya a mai suna @Pana a shafin X.

"Mun ga launuka da dama," a cewar @Awemih_Dave9 a shafin X.

Kamar yadda suka fada, gasar cin kofin AFCON ta kasance abar nuna al’adu.

Ga wasan da aka shigo da shi daga Kasashen Yamma, da gangan magoya baya suke ɗaga darajar kasashensu a kowane wasa, inda suka yi gagarumin kokari wajen nuna al'adun kasashensu.

"Dukkan bukukuwan da muke yi, da launukanmu, da raye-rayen da muke yi ba na ƙasata ba ce ita kadai, muna yin haka ne domin Afirka, saboda Afirka na da kyau," in ji wani mai sha'awar kwallon kafa ɗan ƙasar Cape Verde a Facebook.

"Ina fatan wannan haɗin gwiwa, wannan farin ciki, ya wuce wannan wasa, domin 'yan Afirka sun cancanci yin farin ciki," in ji wata mai goyon baya, Anne, a shafukan sada zumunta.