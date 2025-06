1312 GMT –– Masar na fatan cim ma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza a cikin kwanaki masu zuwa - Sisi

Shugaban kasar Masar Abdel Fattah el Sisi ya bayyana cewa yana fatan za a cim ma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza nan da 'yan kwanaki masu zuwa.

Sisi ya bayyana hakan a wani taron da aka gudanar a birnin Alkahira na kasar Masar, inda ya ce "Muna fatan za a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a cikin kwanaki masu zuwa domin fara kai dauki na gaske ga al'ummarmu a Gaza a dukkan fannoni."

Masar da Qatar da Amurka suna shiga tsakanin Isra'ila da Hamas don cim ma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma musayar fursunoni a Gaza.

Hamas, wacce ake kyautata zaton tana garkuwa da Isra'ilawa sama da 130, ta bukaci kawo karshen mummunan harin da Isra'ila ke kaiwa a matsayin mayar da martani ga duk wata yarjejeniyar musayar fursunoni da aka yi garkuwa da su da Tel Aviv.

1154 GMT –– Isra'ila ta kai hare-hare a sansanonin ƙungiyar Hizbullah a Lebanon

Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan sansanonin ƙungiyar Hizbullah da ke kudancin Lebanon bayan gano harba makamai masu linzami 10 da aka yi zuwa arewacin Isra'ila.

Sanarwar da Rundunar Sojin ta fitar ta ce jiragen yaƙi sun kai hari kan ma'ajiyar makamai da kuma gine-ginen sojoji na ƙungiyar Hizbullah da ke kusa da yankin Rameh a kudancin ƙasar Lebanon.

Sanarwar ta kara da cewa, bayan samun sanarwa a yankin Kiryat Shmona, sojojin sun gano makamai masu linzami 10 da aka harba daga ƙasar Lebanon zuwa yankin Isra'ila.

Jami'an tsaron saman sun yi nasarar kakkaɓo makamai masu linzami da dama, in ji sanarwar, inda ta ƙara da cewa sojojin sun mayar da martani zuwa ga inda ake harba makaman a cikin Lebanon.

Gidan rediyon sojin ƙasar ya ce makami mai linzami da aka harba daga Labanon ya faɗa kan wani gini da ke Kiryat Shmona kusa da kan iyakar ƙasar ta Lebanon, ba tare da an samu asarar rai ba.

1209 GMT — Dakarun Hamas sun harba makami mai linzami 40 a cikin Isra'ila

Dakarun Hamas na Al Qassam Brigades a ranar Laraba sun ce sun harba makami mai linzami 40 a arewacin Isra’ila daga kudancin Lebanon.

Sun harba makaman ne a Eastern Brigade da ke Ghaybour da kuma barikin barikin da ke cikin filin jirgi wanda ke a Beit Hillel.

Harin martani ne dangane da kisan kiyashin da Isra’ilar ke ci gaba da yi kan farar hula a Zirin Gaza da kuma ramuwa dangane da kashe wasu daga cikin shugabannin ƙungiyar.

0934 GMT — An kashe sojojin Isra’ila masu mukamin Manjo da Keftin, an raunata wasu sojojin

Rundunar Sojin Isra’ila a ranar Laraba ta sanar da cewa an kashe ƙarin sojojinta biyu an kuma raunata bakwai a yaƙin da take yi da Falasɗinawa a arewacin Gaza.

Rundunar ta ce sojojin da aka kashe sun haɗa da Manjo Iftah Shahar mai shekara 25 da Keftin Itai Seif mai shekara 24 waɗanda dukansu ke aiki a ƙarƙashin Givati Brigade da ke Bataliyar Tzabar.

Haka kuma akwai sojojin na Isra’ila bakwai da suka samu mummunan rauni sakamakon fashewar wani bam da aka dasa a cikin wani gini da ke unguwar Zeitoun.

2245 GMT — Falasɗinu ta bukaci Isra'ila ta biya kuɗin sake gina Gaza

Hukumomin Falasɗinu sun buƙaci Isra'ila ta ɗauki nauyin biyan kuɗin sake gina Gaza da kuma nuna babbar himma wajen tabbatar da sulhu tsakanin kasashen biyu.

Firaiminista Muhammad Shtayyeh ya bayyana haka a lokacin da yake ganawa da Ministan Harkokin Wajen Japan Tsuji Kiyoto a birnin Ramallah, inda ya ce: "Dole ne a ɗora wa Isra'ila alhakin ɓarnar da aka yi a Zirin Gaza da kuma ɗaukar nauyin sake gina ta."

Gwamnatin Shtayyeh za ta yi aiki a matsayin gwamnatin riƙon ƙwarya har sai an kafa sabuwar gwamnati, bayan da ya yi murabus a ranar Litinin.

Shtayyeh ya kuma yi Allah wadai da matakin na Isra'ila, yana mai cewa "tana aiwatar da mummunan zalunci kan al'ummar Falasɗinu, tana ƙarfafa wariyar launin fata da kuma nuna kamar ba za ta fuskanci wani sakamako na shari'a ba."

Ya jaddada cewa, babban abin da ya sa a gaba shi ne dakatar da kai hare-haren wuce gona da iri kan al'ummarmu a Zirin Gaza da Gabar Yammacin Kogin Jordan, ciki har da Birnin Ƙudus, da kuma ƙara buɗe mashigar Zirin Gaza domin ba da damar taimakon jinƙai da na lafiya cikin gaggawa.

Shtayyeh ya kuma bayar da shawarar "ƙara yin ƙoƙarin kiyaye hanyar samar da ƙasashe biyu masu cin gashin kansu da aiwatar da ƙudurin cimma hakan ta hanyar kawo ƙarshen mamayar da kuma amincewa da ƙasar Falasɗinu kamar yadda yake a cikin dokokin 1967 da sany Ƙudus a matsayin babban birninta."

2200 GMT — Amurka ta ce Isra'ila ba ta gabatar da shirin kare fararen hula ba ta kutsa Rafah

Fadar White House ta ce ba a gabatar wa Amurka da wani shirin Isra'ila na kare lafiyar fararen hula a Gaza ba idan har sojoji suka kutsa Rafah don fara kai hare-hare.

"Ba a gabatar mana da wani tsari ko ɗaya ba. Ba zan iya magana ga yawun Isra'ilawa ba ko kuma matakin da shirinsu ya kai ko kuma yadda hakan zai kasance ba," in ji kakakin Kwamitin Tsaron Amurka John Kirby a wani taron manema labarai.

Isra'ila na shirin fadada hare-hare ta kasa zuwa Rafah, birnin da ke kudancin Gaza da ke kan iyaka da Masar, kuma mahaifar Falasdinawa miliyan ɗaya da dubu 400 ne, a daidai lokacin da kasashen duniya ke gargadin illar da hakan zai haifar.

Kirby ya yi nuni da cewa, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya ɗora wa janar-janar ɗinsa aikin samar da wani shiri.