An ji ƙarar harbe-harbe a ranar Laraba a babban birnin kasar Chadi kusa da hedkwatar jam'iyyar adawa, da gwamnatin kasar ke zargi da kai hari cikin dare a ofisoshin hukumar tsaron cikin gida wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dama.

Karar harbin makami mai sarrafa kansa ya sa mutane ficewa daga yankin da ke tsakiyar birnin N'Djamena inda jam'iyyar Socialist Party Without Borders (PSF) ke da babban ofishinta kuma sojoji suka yi wa ƙawanya.

An kuma ga motocin masu gadin fadar shugaban kasar sun nufi hedikwatar jam'iyyar, kamar yadda wani ɗan jaridar AFP ya gani.

Tun da tsakar rana, sadarwar tarho da intanet suka katse, a cewar 'yan jaridar AFP.

'Sauyi na ban mamaki'

Wani jami'in PSF da ya nemi a sakaya sunansa ya shaida wa AFP ta wayar tarho kan harbe-harben da aka yi da bindigogin Kalashnikov da gurneti masu sa hawaye a kusa da hedikwatar jam'iyyar.

Harin da aka kai kan ofisoshin tsaro ya zo ne bayan da aka kama wani dan PSF tare da zarginsa da "yunkurin kisan kai ga shugaban kotun kolin", in ji wata sanarwar gwamnati.

Ta ce da alama lamarin ya “dauki wani gagarumin sauyi” tare da “kai hari da gangan da wasu muƙarraban wannan mutumin karkashin jagorancin ‘yan PSF da kuma shugaban kungiyar Yaya Dillo” suka kai wa ofisoshin tsaro na jihar.

“Yanzu haka an shawo kan lamarin gaba daya,” in ji gwamnatin.

Kame

"An kama wadanda suka aikata wannan aika-aika ko kuma ana neman su kuma za a gurfanar da su a gaban kuliya."

Dillo wanda ke jagorantar jam'iyyar PSF kuma mai tsananin adawa da shugaban riƙon ƙwarya na Chadi wanda kuma ya kasance ɗan'uwan Mahamat Idriss Deby Itno ɗin, ya musanta cewa yana da hannu a lamarin.

Da yake magana da AFP, ya yi tir da ikirarin a matsayin "ƙarya", yana mai cewa: "Ba na nan aka yi abin."

"Burin da ake so shi ne a hana ni, a kawar da ni ...don tsoratar da ni kada in je zabe," in ji Dillo.

Shiri

Tun da farko ya yi Allah wadai da zargin yunƙurin kai wa shugaban kotun ƙolin hari da cewa "shiri ne."

Harin da aka kai kan ofisoshin tsaro na zuwa ne kwana guda bayan da kasar Chadi ta sanar da cewa za ta gudanar da zaben shugaban kasa a ranar 6 ga watan Mayu, wanda Deby Itno da Dillo ke da niyyar tsayawa takara.

“Duk wanda ke neman kawo cikas ga tsarin dimokuraɗiyyar da ake yi a ƙasar, za a gurfanar da shi a gaban ƙuliya, a kuma gurfanar da shi a gaban kuliya,” in ji gwamnatin a ranar Laraba.

Deby Itno ya karɓi mulki a Chadi yana da shekaru 37 a duniya lokacin da sojojin kasar suka ayyana shi a matsayin shugaban riƙon ƙwarya bayan rasuwar mahaifinsa Idriss Deby Itno, wanda aka kashe a lokacin da yake yaƙi da 'yan tawaye a shekarar 2021.

Riƙon ƙwarya

Tsohon shugaban ƙasar Deby Itno ya hau mulki a shekara ta 1990 ya kuma shafe tsawon shekaru 30 a mulki.

Mahamat Deby Itno ya yi alkawarin miƙa mulki ga farar hula tare da shirya zaɓe cikin watanni 18, amma daga bisani ya ƙara wasu shekaru biyun na miƙa mulki.

An mayar da ƙarshen lokacin miƙa mulki zuwa ranar 10 ga watan Oktoba na wannan shekara.

'Yan adawar Chadi sun buƙaci shugaban riƙon ƙwarya da kada ya tsaya takara a kasar ta tsakiyar Afirka.

Manyan 'yan adawa da kungiyoyin farar hula na kungiyar Wakit Tamma, sun zargi kasashen duniya, musamman ma Faransa da ta yi musu mulkin mallaka, da goyon bayan "madogarar daular."

Zargin cin hanci da rashawa

Yaya Dillo ya kasance ɗan takarar shugaban ƙasa a 2021 inda ya yi takara da kawunsa, Idriss Deby Itno.

Dillo ya tsere daga kasar a watan Fabrairun wannan shekarar bayan da jami’an tsaro suka yi yunƙurin kama shi a gidansa.

Samamen da aka kai sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da mahaifiyarsa da ɗaya daga cikin 'ya'yansa.

Gwamnatin Idriss Deby Itno ta zarge shi da laifin cin hanci da rashawa a kan uwargidan shugaban ƙasar.

A tsakiyar watan Janairu, jam'iyyar Patriotic Salvation Movement (MPS) mai mulki ta zaɓi shugaban riƙon ƙwarya a matsayin dan takararta na zaben shugaban kasa.

Ya shaida wa ƙungiyar Tarayyar Afirka cewa ba zai tsaya takara ba, amma sabon kundin tsarin mulkin da aka amince da shi a zaben raba gardama na watan Disamba ya ba shi damar yin hakan.