Daga Fuat Sefkatli

A lokuta da dama, kawo karshen faɗace- faɗacen makamai ba wai yana nufin samar da dauwamammen zaman lafiya bane, wani jinkiri ne da ka iya haifar da barkewar yakin basasa.

Wannan kwatance dai ya yi daidai da yanayin da ake ciki a Libiya, kasar da ta yi fama da rikice-rikice masu tarin yawa waɗanda suka hada da na - siyasa da soji, da kuma zamantakewa - bayan juyin juya halin shekarar 2011.

Tun bayan hambarar da gwamnatin Muammar Gaddafi a shekarar 2011, Libiya take ta fama da yunkurin kafa tsarin mulkin dimokradiyya. Sai dai gwagwarmayar bai kai ga samun dauwamammen zaman lafiya mai dorewa ba .

Musamman idan aka yi waiwai kan soke zaben da aka shirya yi a watan Disamba na 2021, wanda ya haifar da rigingimu masu tarin yawa a Tripoli, babban birnin kasar, a watan Maris da Disamba na shekarar 2022, lamarin da ya nuna raunin siyasar kasar ta Libiya.

An iya danganta rikice-rikicen da ke faruwa a Libiya a matsayin gwagwarmayar nemen iko tsakanin bangarori biyu 'yan cikin gida da kuma 'yan waje masu rage karfin tsarin siyasar da ake kai.

Wannan tsari ya samo asali ne ta hanyar raba madafun iko da nufin alkinta matsayin da ake kai ko kiyaye yarjejeniyar zaman lafiya wadda ya haifar da kwanciyar hankalin da bai taka kara ba yanayin da bai gambar da wasu bangarori ba.

Misalan da manyan masu fada a jia fagen yaki irin su Khalifa Haftar wanda ya yi ƙwarin suna wajen raba kan yankin gabas ko kungiyoyin masu dauke da makamai da ke aiki a babban birnin kasar, Tripoli, an ware su daga tattaunawar sulhu na tattalin arziki da siyasa, wanda a karshe hakan ke dada kara matsin lamba da kuma sabani tsakanin kungiyoyin.

Laluben mafita a rikicin da ya ki karewa

Sauyin siyasar Libiya tun daga 2011 ya gamu da tarin matsaloli daga ciki da waje.

Abu na farko shi ne rawar da yankin da kasashen duniya suka taka wajen shiga tsakani, wadanda suka mayar da tsarin yarjejeniyar cikin gida saniyar ware.

Rikicin yanayin siyasar kasar Libya ya ƙara dagulewa da tasiri iri-iri da ɗimbin masu ruwa da tsaki na yanki da na duniya ke yi, kowannensu yana tsara yanayin siyasa don dacewa da muradunsa.

Muhimmin cikas ga hadin kan kasa shi ne rikicin raba madafun iko tsakanin kungiyoyi masu dauke da makamai da ke aiki a yankunan gabashi da yammacin kasar.

Wannan yunƙurin yana ƙara tabbatar batun Wolfram Lacher na cewa a Libya, waɗannan ƙungiyoyin sun rikiɗe yadda ya kamata zuwa ƴan jiha, tare da himma wajen kiyaye muradunsu na siyasa da tattalin arziki.

Haka kuma, abin da ya gada daga tsarin mulki na tsakiya mai rauni tun daga zamanin Gaddafi, tare da rarrabuwar kawuna tsakanin bangarori daban-daban na siyasa, ya haifar da rigingimun halastacciyar gwamnati, musamman a gwamnatin tsakiya ta yamma bayan shekara ta 2016.

Yaƙin basasa da ya biyo bayan shekara ta 2011 ya ƙara ta’azzara ƙiyayya a yankin, wanda wasu jiga-jigan siyasa da na soja suka yi amfani da su bisa dabara.

Al’amarin Haftar da Benghazi abin misali ne. A cikin 2014, ya yi garambawul wa kabilun gabas da kuma tsoffin sojoji masu adawa da gwamnatin Tripoli a lokacin. Wannan yanayin ya ƙara haɓaka yanki sosai, ta yadda ya lalata yanayin tsarin siyasa.

Rashin kwanciyar hankali na tattalin arziki, musamman rikice-rikice na rarraba kudaden shigar mai, ya sake samar da wani yanayi mai sarƙaƙiya.

Nade-naden da aka yi a 2022 a cikin Kamfanin Mai na Kasa (NOC), musamman nadin Farhat Bengdara, wanda ke da alaka da Haftar a matsayin shugabansa, ya haifar da muhawarar da ke nuni da tasirin raba madafun iko.

Dage zabukan 2021 ya haifar da tattaunawa kan tsarin mulkin kasar zuwa kan gaba, inda ya mayar da ƙalubalantar ‘yan takarar shugaban kasa zuwa wani rikici na daban.

Takara mai cike da cece-kuce ta Haftar, mai laifin yaki kuma dan kasar Amurka, a zabukan da suka gabata, ta kwatanta kalubalen da ke kawo cikas ga tsarin zaben.

Ana jiran babi na gaba

Dangane da waɗannan ci gaban, ana iya yin la'akari da abubuwa da yawa masu yiwuwa a 2024 a Libya.

Labarin na farko ya ƙunshi yadda gwamnatin hadin kan kasa (GNU) karkashin jagorancin Abdulhamid Dbeibeh ke gudanar da ayyukanta, inda ta samu sulhun siyasa tsakanin yankunan gabashi da yammacin kasar.

Wannan kyakkyawan yanayin, wanda ake iya cewa shi ne mafi kyawu ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a Libya, zai iya zama mai fa'ida sosai ga shirye-shiryen dage zabukan kasa da kuma nasarar da kwamitoci da tarukan da aka kafa don tsara sabon kundin tsarin mulki.

Lamari na biyu ya yi hasashen ci gaba da halin da ake ciki a yanzu, tare da zurfafa rarrabuwar kawuna na siyasa da zamantakewa.

Ƙoƙarin kawo cikas ga wannan halin da ake ciki, kamar yadda aka gani a 2021 da 2022, na iya ƙarewa cikin ƙananan rikice-rikice zuwa matsakaita. Kamar yadda aka gani a cikin Disamba 2022, irin waɗannan rikice-rikice na iya yuwuwar yaɗuwa cikin birane da yankunan farar hula, tare da ƙara haɗarin haɗari.

A cikin wannan yanayin, inda cin zarafi ga farar hula ya ƙaru, shiga tsakanin ƙasashen yanki ko na duniya na iya tashi daidai gwargwado. Dangane da shiga tsakanin 2011 na NATO a karkashin koyarwar alhakin Kariya (R2P), irin wannan shiga tsakanin na iya haifar da rarrabuwar kawuna a kasar, wanda hakan ya sa wannan yanayin ya zama hasashe na rashin tabbas.

Lamari na uku kuma na ƙarshe shi ne mafi daidaito, inda ƴan wasan yanki da na ƙasa da ƙasa ke ƙara amfani da 'hanyoyin diflomasiyya' maimakon hanyoyin soja.

Matsayin jami'in diflomasiyyar Senegal Abdoulaye Bathily da tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Libya (UNSMIL) na da matukar muhimmanci a wannan mahallin.

Tun lokacin da aka kafa shi a cikin 2011, an sami gagarumin sauyi daga ɓata ƙa'idar mallakar gida zuwa ɗaukar ƙarin matakan haɗaka. Kwanan nan, Bathily ya sadu da masana ilimi da malaman fikihu daga jami'o'i da kungiyoyin lauyoyi a Tripoli da Misrata da Zawiya.

Ofishin yada labarai na UNSMIL ya jaddada wajabcin ci gaba da tattaunawa don samar da cikakken tsarin tsarin mulki wanda ke nuna muradin daukacin al'ummar kasar Libya, wani muhimmin mataki na tabbatar da dorewar siyasa a kasar.

Babu shakka, irin wadannan tsare-tsare na iya taimakawa wajen dorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar Libya, tare da kara karfin ikon al'ummar kasar.

A taƙaice dai, al'amuran siyasa a Libiya na ci gaba ne a cikin rigingimun tarihi da al'umma, da siyasa. Wani muhimmin bincike na 2024 zai ta'allaka ne kan ci gaban wadannan rarrabuwar kawuna a nan gaba da kuma yiwuwar gudanar da zabe.

Duk da haka, wuce gona da iri na halin da ake ciki a kan ci gaban siyasar al'umma, dole ne a ba da fifiko a matsayin babbar manufa.

Consequently, it is imperative that international stakeholders forge a collaborative effort to avert Libya's descent into another 'failed state' with ungoverned spaces, which can be also regarded as a safe haven for different non-state armed groups (NSAGs) affiliated with terrorist organisations operating in the neighbouring Sahel region.

Don haka, ya zama wajibi masu ruwa da tsaki na ƙasa da ƙasa su yunkuro don ganin an kawar da kwararar kasar Libya zuwa wata ‘kasa kasa maras mulki, wadda kuma za a iya daukar ta a matsayin mafaka ga kungiyoyi masu dauke da makamai masu zaman kansu (NSAGs) da ke da alaka da kungiyoyin ta’addanci da ke gudanar da ayyukansu. a yankin Sahel mai makwabtaka.

Fuat Emir Sefkatli, mai bincike ne kan ilimin Arewacin Afirka a Cibiyar Nazarin Gabas ta Tsakiya (ORSAM) da ke Ankara.

Togaciya:Ra'ayoyin da marubucin ya bayyanana ba sa wakiltar ra'ayi, fahimta, ko manufofin Editocin TRT Afrika.