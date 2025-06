Dole ne Isra'ila ta ba da damar kai agaji ga Falasdinawa 'ba tare da ɓata lokaci ba' — Biden

Yaƙin da Isra'ila ke yi a Gaza, ya shiga rana ta 201. An kashe aƙalla Falasɗinawa 34,183 - galibinsu jarirai da yara da mata. An raunata wasu sama da 77,143. MDD ta ce an aikata "laifin yaƙi" bayan gano gawa sama da 300 a kaburburan bai-ɗaya a Gaza.