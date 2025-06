Sakataren harkokin Wajen Amurka ya ce hare- haren Isra’ila za su ƙara dagula lamura ne kawai ba tare da kawar da Hamas ba, ya faɗi haka yana yarda da cewa sojojin Isra’ila sun kasha fararen hula fiye da mayaƙan Hamas.

“Isra’ila na saƙa da mugun zare, wanda zai iya gadar da ta da ƙayar baya inda za a bar mayaƙan Hamasa da dama, in kuma an kau da su, to a samar da wani giɓi mai cike da ruɗani, mai cike da dagulewar lamura, sannan mai yiwuwa 'yan Hamas ne dai kawai za su ci gaba da gudanar da al’amura,” a cewar Sakatare Antony Blinken cikin shirin gidan talabijin NBC na "Meet the Press."

Da aka tambaye shi a gidan talabijin na CBS ko Amurka ta amince da kalaman Firyiminista Benjamin Netanyahu cewa sojojin Isra’ila sun kashe fararen hula fiye da mayaƙan Hamas tun fara yaki a ranar 7 ga Oktoba, Blinken ya ba da amsa da “Eh, mun amince.”

Ya kuma tabbatar da cewa Shugaba Joe Biden ya tura makamai zuwa Isra’ila — yayin da Amurka ke ci gaba da matsa mata lamba ta ƙara ɗaukar matakan kare fararen hula ta kuma kiyayi afkawa Rafah — kuma sun taƙaita zuwa “manyan bamabamai” 3,500.

Blinken ya ce Amurka na ci gaba da matsa wa shugabannin Isra’ila lamba da su samar da wani shiri ga Gaza na bayan an gama yaƙi.

“Ba mu ga wani shiri ba na abin da zai faru duk ranar da aka ce yaƙin Gaza ya ƙare,” kamar yadda ya shida wa NBC, yana mai ƙarawa da cewa, muna magana da su kan hanyoyi mafiya dacewa wajen samun sakamako mai ɗorewa.”

Blinken ya ce tuni Hamas ta koma wasu yankuna a areawacin Gaza waɗanda Isra’ila ya “ƙwace” a baya.

A kalamansa a gidan talabijin ɗin NBC ya ce cikakkiyar mamaya za ta iya zuwa da “asarori masu ɗimbin yawa.” Sannan ya ƙara da cewa, “za a bar Isra’ila da fuskantar ta da ƙayar baya da ba ta da ranar ƙarewa.”