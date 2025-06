Paul Anicet Mounziégou ya yi wuta matuƙa a 2024. Marubucin na Gabon ya fitar da wani littafi mai ban dariya, inda ya fitar da shi a harshen Sifaniyanci da Faransanci.

Littafi na ƙarshe a cikin ukun da ya wallafa mai suna 'Prisonnière de mon handica' wato Prisoner of my disability a Ingilishi ko kuma yadda naƙasa ta hana ni dama, yana magana ne a kan yadda mutane masu fama da nakasa ke shan gwagwarmaya.

Ba wannan ne karo na farko ba da marubucin ke rubutu irin waɗannan lamura na yau da kullum ba, haka kuma a wannan littafin da ya rubuta, ya taka rawar gani.

''Wannan rubutu yana gabatar da mawuyacin yanayi da nakasassu ke rayuwa a ciki. Ina so in nuna wasu lamura biyu marasa kyau da nakasassu ke fuskanta, "in ji marubucin ya shaida wa TRT Afrika.

Matsalolin biyu a nan su ne wata al'umma ta waje wacce ke nuna wariya ga mutanen da ke da nakasa da kuma yanayin cikin gida a cikin gidaje inda iyaye ke kare yara nakasassu - wato ajiye su a gidajensu kamar fursunoni.

Discriminatory gaze

In the novel, Tsora, the main character, is a young girl born with hearing impairments whose mother overprotects her to the point of rarely letting her see the outside world. Born prematurely, Tsora lived in these conditions from birth until adulthood.

''According to her mother, Manima, this is the only effective way of escaping the discriminatory gaze of the inhabitants of Pungu, the imaginary town in which the characters live," adds Paul Anicet.

A cikin littafin, Tsora, babbar jigon, ita ce yarinya da aka haife ta da nakasar ji wacce mahaifiyarta ta yi ta nesantar da ita daga mutane wanda har ta kai ga da kyar ta bar ta ta ga duniyar waje. An haife shi da wuri, Tsora ya rayu a cikin waɗannan yanayi tun daga haihuwa har zuwa girma.

"At the age of eighteen, she meets Ibaba, a young hearing-impaired plumber. They fall in love and promise to marry. Unfortunately, this decision is not approved by her mother."

"Tana da shekara goma sha takwas ta hadu da Ibaba wani matashi mai fama da larurar kunne wanda mai gyaran ruwa ne, sun yi soyayya kuma sun yi alkawarin aure, abin takaici, mahaifiyarta ba ta amince da hakan ba."

Waɗannan abubuwan da ke kawo cikas na labarin suna tarayya tare da kawo duk wani ra'ayi game da nakasa da Paul Anicet ke adawa da shi.

''Wannan littafin yana magana ne game da jawo hankali ga al'umma gaba daya, ta yadda za mu zama al'ummar da ta yarda da wasu a matsayin daban, al'ummar da ta yarda da nakasar wasu. Baya ga almara, gaskiyar ita ce, masu nakasa a wasu lokuta suna fama da ƙarancin horo da ilimi. A nan Gabon, har yanzu waɗannan mutane ba su da wani cikar hankali na zahiri,” kamar yadda marubucin ya shaida wa TRT Afrika.

Saƙon marubucin da salon rubutunsa suna da alaƙa. Paul Armand Ntogue, ɗaya daga cikin marubutan da suka gabatar da littafin, ya tabbatar da salo da buƙatar marubucin.

'Prisonnière de mon handicap'' ya ƙunshi abubuwa da dama waɗanda suka haɗa da zargin nuna wariya da wariya ga kowane nau'i. Labarin Tsora a cikin kansa yana neman goyon bayan mutanen da ke da nakasa. Sai dai labarin ya kuma ɗauki wani salo inda ya nuna goyon baya ga wani ɓangaren,” kamar yadda masu sharhi kan littafin suka bayyana.

Babban jigon littafin ya ci gaba da kasancewa da sha'awar duniya ta fuskar tattalin arziki da na ɗan adam.

A cewar alkalumman hukuma, aƙalla biliyan 1.3 daga cikin mutane biliyan 8 na duniya suna da nakasa. Ko sakamakon wani abu mai ban mamaki ko na haihuwa, ya kamata a rage nakasa ta hanyar tallafin al'umma.

A ra'ayin Paul Anicet, ya kamata al'umma ta kasance mai hankali, haƙuri, da kuma mutuntaka. Ya tabbata cewa kamar kowa, tare da tallafin da ya dace, mutanen da ke zaune tare da nakasa suna da hazaka da dama mai yawa.

Dangane da kungiyar da aka kai harin, akwai iyayen da za a fadakar da su kan bukatar su bar ‘ya’yansu nakasassu su bayyana basirarsu.

''Akwai iyayen mutanen da suke bukatar a fadakar da su kan su bar 'ya'yansu nakasassu su bayyana basirarsu. Matasa, gabaɗaya, suna buƙatar karɓar abokan aikinsu da kuma ɗaliban da ke zaune tare da nakasa. Duk da nakarsu, waɗannan mutanen suna da hazaka. Darasin shi ne a bar su su bayyana ra’ayoyinsu saboda suna cikin al’umma,” inji shi.

Irin musun da marubucin na Gabon ya yi game da baiwar kowa, ba tare da la’akari da yanayin jiki ba, yana da misalan da ke magana a kansu.

Farfesa Stephen Hawking, wanda ya rayu tsawon shekaru tare da nakasar da ta samo asali daga amyotrophic lateral sclerosis, ya ba da gudummawa mai ban mamaki da ban mamaki ga binciken kimiyya a fannin ilmin sararin samaniya da yawan nauyi kafin mutuwarsa a cikin 2018.

Mawakiyar Stevie Wonder, ta lashe kyaututtukan Grammy 25 kuma ta siyar da albam sama da miliyan 100, duk da kasancewarta makaho tun yana karama.

Waɗannan fitattun mutane guda biyu suna zama wani ƙwarin gwiwa ga malamin, wanda ya himmantu don fitar da mafi kyawun waɗanda suke kewaye da shi.

Marubucin ya shaida wa TRT AFRIKA cewa ya fuskanci kalubale guda biyu wajen kammala aikin adabin.