Daga Ata Şahit

A lokacin da Saudiyya a makon da ya gabata ta kama tare da tasa ƙeyar wasu 'yan jarida shida na kafar watsa labarai ta Iran, hakan kamar tura kuliya ce a cikin tantatabaru a cikin yankin mai cike da rikici.

A cikin wani rahoto da ta fitar, kafar watsa labaran ta IRIB ta ce an kama wannan rukunin na masu shirya fina-finai ne a lokacin da suke nadar karatun Ƙur’ani a Masallacin Annabi.

Rahotanni sun ce an yi musu tambayoyi na tsawon sa’o’i da dama kafin a kai su babban ofishin ‘yan sanda na Madina ba tare da bayyana wasu dalilai ba.

Bayan a haka kuma, an ba da rahoton cewa bayan kwanaki biyu, 'yan sandan Saudiyya sun tsare wasu karin 'yan jarida biyu, ciki har da wani dan jarida daga tashar al-Alam da kuma wani dan jarida na IRNA, dukkaninsu gidajen yada labaran Iran.

An kama wadannan ‘yan jarida ne a lokacin da suke sauka daga motarsu domin halartar bikin Sallar Kumeyl a otal din da alhazan Iran suka sauka. A wannan rana kuma an ce an gayyaci wani ma’aikacin gidan rediyo tare da tsare shi a otal dinsa da ke Madina.

Asalin abin da ya faru

Shugaban IRIB, Peyman Jebelli, wanda ya tarbi wadannan ‘yan jarida a filin jirgin sama bayan an dawo da su daga kasar Saudiyya ba tare da gudanar da aikin Hajjinsu ba, ya ce, “Wannan lamarin ya ba mu mamaki, domin a shekarun baya ba mu taba fuskantar irin wannan lamarin ba. . Har yanzu ba mu samu labarin musabbabin faruwar lamarin ba, kuma za mu gudanar da binciken da ya dace in Allah Ya yarda.

Rashin samun wani bayani daga gwamnatin Saudiyya dangane da korar wadannan ‘yan jaridan ya sanya al’amura su kasance cikin sirri.

Sai dai kuma abin da ake ganin zai iya haifar da wannan lamari shi ne maganar da Jagoran Addinin Musulunci na Iran Ali Khamenei ya yi a baya-bayan nan dangane da aikin hajjin bana.

A ranar 6 ga watan Mayu, Khamenei, a wata ganawa da ya yi da shugabanni da jami'an tawagogin aikin Hajji na Iran, ya bayyana cewa: Tun bayan juyin juya halin Musulunci, barranta ta kasance daya daga cikin ginshiƙi na Aikin Hajj. Amma a bana, tare da ma'abota girma da daukaka, abubuwan ban mamaki da suka faru a Gaza, wadanda suka bayyana irin zubar da jini da suka samo asali daga wayewar yammacin duniya fiye da kowane lokaci, Aikin Hajjin bana musamman Hajjin barranta ne."

Idan aka yi la’akari da tsarin kasar Iran da matsayin Ali Khamenei a cikinta, ana iya kallon wannan kira a matsayin umarni ga Iraniyawa. A takaice dai, jami'an Iran za su yi matukar kokari wajen aiwatar da umarnin Khamenei.

A daya hannun kuma, Saudiyya na adawa da hakan, kuma matakin rashin amincewa da hakan ya haifar da takun saka tsakanin Iran da Saudiyya sau da dama a baya.

Mai yiyuwa ne tsarewa da kuma korar ‘yan jaridar Iran da aka yi a Saudiyya na da alaka da shirye-shiryensu na yin watsi da matakin na barranta.

Farfagandar Iran ta barranta

A bahasin juyin juya halin Musulunci na Iran, batun barranta, wanda lamari ne na shari'a a Musulunci, bai takaita ga wani lamari na daidaiku ko akida ba, har ma ya kunshi bangarori na siyasa da zamantakewa.

A mahangar siyasar Iran game da Musulunci, manufar ƙin yarda ta wuce zama wani lamari na zuciya da motsin rai, wanda ya kai ga nisantar da mushirikai, da keɓewa, da yin watsi da mushrikai da masu ci gaba da kulla makirci ga musulmi da ma bil'adama baki ɗaya.

Wannan ƙin yarda da gaske yana bayyana ne a lokacin aikin Hajji ta hanyar rera taken "Mutuwa ga Amurka" da "Mutuwa ga Isra'ila," lokacin da mahajjatan Iran ke nuna fushinsu ga yammacin duniya.

Wannan farfagandar ta barranta wadda Khameini ya ƙirƙiro ta ne bayan juyin juya hali na 1979. Da farko da aka gudanar a cikin 1980, wannan farfagandar ta kai wani sabon mataki a cikin 1987 tare da kiran Khameini na "dawowa zuwa Hajjin Ibrahim".

A yayin zanga-zangar a ranar 31 ga Yulin 1987, mahajjatan Iran sun yi zanga-zangar nuna adawa da makiya Iran tare da rera taken "Mutuwa ga Amurka" da "Mutuwa ga Isra'ila" a titunan Makkah.

Sai dai martanin da 'yan sandan Saudiyya suka mayar ya yi zafi matuka, kuma a rikicin da ya barke tsakanin 'yan sandan Saudiyya da masu zanga-zangar Iran mutane 402 ne suka rasa rayukansu. A cewar sanarwar da Saudiyya ta fitar, 275 daga cikin wadanda suka mutu ‘yan kasar Iran ne.

Bayan faruwar wannan lamari, dangantakar Iran da Saudiyya ta ruguje, kuma ba za a iya kulla alaka ta yau da kullum ba matukar Khamenei yana raye.

Hakika a daya daga cikin jawaban nasa Khamenei ya bayyana cewa: “Idan muka yi watsi da batun Kudus, idan muka yi watsi da Saddam, idan muka yi watsi da duk wanda ya zalunce mu, to ba za mu yi kasa a gwiwa ba kan batun Hijaz. Batun Hijaz ya bambanta da sauran al'amura, wani lamari ne gaba daya," inda ya tabbatar da cewa Iran ba za ta taba yafe wa Saudiyya ba.

Barazanar soji da Khamenei ya nuna cewa, a fahimtar sarakunan Iran, Saudi Arabia - wanda ake kira Hejaz a Farisa - yana da mummunan tasiri fiye da na tsohon shugaban Iraqi Saddam Hussein, wanda ya kaddamar da yakin shekaru takwas da Iran, wanda ya haifar da dubban asarar rayuka. .

Don haka, kiran da Ali Khamenei ya yi a baya-bayan nan na “Kiyayyar Yamma” a lokacin bikin Hajjin bana, nan take ya tuna da abubuwan da suka faru a ranar 31 ga Yuli, 1987.

A wannan rana ne Tsohon Ministan Harkokin Wajen Iran Manouchehr Mottaki ya bayyana a gidan talabijin na kasar Iran inda ya yi tsokaci kan furucin Khamenei tare da bayyana halin da ake ciki a tsakanin Iran da Saudiyya.

A cikin shirin, Mottaki ya bayyana cewa, “Hajjin bana ya sha bamban da dukkan ayyukan hajjin da aka yi a cikin shekaru arba’in da suka gabata... A bana za mu ga wani gagarumin sauyi a Makkah... Abin da ya zama wajibi Saudiyya ta yi a bana shi ne hana fushin musulmi a cikin ranakun qyama ga ko wane irin hali...”

Sai dai matsayar Saudiyya game da farfagandar kin yarda da Iran ba ta da kyau, tana mai zargin Tehran da yunkurin saka siyasa wajen gudanar da Aikin Hajji.

Shin wani sabon rikici ne ke ƙara ruruwa?

Masu sukar farfagandar Iran ta barranta a lokacin gudanar da Aikin Hajji sun yi nuni da cewa hakan ya saba wa Alkur'ani da koyarwar addini.

A bisa wannan mahangar ta sunnar Annabi Muhammad a lokacin Aikin Hajji ta ta’allaka ne ga ibada da addu’a kawai, kuma kirari da take-take kan makiya da ayyukan da suka ci karo da manufofin aikin Hajji ba su dace ba, kuma suna ganin zunubi ne.

Bugu da ƙari, ana zargin Iran da yin amfani da wannan bikin na addini don manufofinta na siyasa.

Binciken da aka yi na tsawon shekaru arba'in na alakar Iran da Saudi Arabiya ya nuna cewa farfagandar barrantar ta kasance wani muhimmin batu na takaddama.

To sai dai a shekarun baya bayan nan, koma bayan da Iran ta yi ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu. Bayan shafe fiye da shekaru bakwai ana katse huldar diflomasiyya, Iran da Saudiyya tare da shiga tsakani na kasar Sin sun sanar da dawo da huldar da ke tsakaninsu a watan Maris din shekarar 2023.

Daga bisani aka gudanar da bikin kaddamar da ofishin jakadancin Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke birnin Riyadh a ranar 5 ga watan Yunin 2023, wanda ya samu halartar jami'ai daga ma'aikatar harkokin wajen Iran da wakilan kungiyoyin shiyya da na kasa da kasa da ke birnin Riyadh.

Sai dai kuma bayanin da Khamenei ya yi a ranar 6 ga watan Mayu na nuni da cewa dangantakar dake tsakanin kasashen biyu na iya fuskantar wani sabon rikici. Hakika tsarewar da aka yi da kuma korar da aka yi wa 'yan jaridun Iran a baya-bayan nan ana iya kallonsu a matsayin alamun farko na wannan rikici da ke kunno kai.