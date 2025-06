Jami'an gwamnatoci a Nijeriya sun karɓi Naira biliyan 721 a matsayin cin hanci a 2023 — NBS

A jimulla an ƙiyasta cewa an biya kusan Naira 721 biliyan (dalar Amurka biliyan 1.26) a matsayin cin hanci ga jami’an gwamnatocin a Nijeriya a shekarar 2023, adadin da ya kai kashi 0.35 cikin 100 na ƙudaɗen (GDP) na ƙasar, in ji sabon rahoton NBS