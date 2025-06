Daga David Birdsell

Joe Biden ya bayar da kai bori ya hau sakamakon matsin lambar da yake samu kan cewa ya janye daga takarar shugabancin Amurka bayan muhawarar da shugaban ƙasar ya yi a watan da ya gabata wadda bai taɓuka abin a zo a gani ba.

Shugaban ya kasance mai nanata a cikin dukkan bayanan da ya yi a bainar jama'a game da tsayawa takara. Ya sha fadi cewa shi ne ya fi dacewa ya doke tsohon shugaban kasa kuma dan takarar jam’iyyar Republican Donald Trump kuma yana da cikakken tsammanin samun amincewar masu kada kuri’a a ranar 5 ga Nuwamba.

Shugaban ya sha dagewa kan cewa zai sake tsayawa takarar shugabancin ƙasar a duk wasu bayanai da yake yi a bainar jama'a.

Sai dai a wata takarda wadda ya fitar a ƙasrshen makon da ya gabata, Biden ya bayyana cewa "Na yi amanna zai fi kyau ga jam'iyyata da kuma kasar nan na janye daga takara sannan na mayar da hankali wurin aiwatar da ayyukana na shugaban kasa a ragowar wa'adina."

Haka kuma ya wallafa cewa, "A yau, ina bayar da dukkan goyon bayana ga Kamala domin zama 'yar takarar jam'iyyarmu a wannan shekarar. 'Yan Democrat — lokaci ya yi da za mu hada kai domin kayar da Trump."

Babban ƙalubalen da ke gaban 'yan jam'iyyar democrats a halin yanzu shi ne su samar da farin ciki sosai

Babban taron jam'iyya

Eh gaskiya ne, wadda ake zato a matsayin 'yar takara ta gaba ita ce Kamala Harris. Tana da kwarjini ga duk wani mai neman tabbaci, sai dai wannan ya fitar da dan takara na biyu wanda ba shi da farin jini - ƙuri'ar jin ra'ayi dangane da Harris na shinshinar kujerar shugaban ƙasa.

Wani zaɓi da ake ganin ya fi shi ne gudanar da babban taro, ta hanyar amfani da makonni ukun da ake da su a tsakanin yanzu zuwa ranar farko na taron wato 19 ga Agusta domin baje-kolin masu neman takara uku ko biyar.

Akwai zaɓi daban-daban masu ƙarfi da jam'iyyun suke da su. Baya ga Harris, akwai Gwamnan California Gavin Newsom da Andy Beshear na Kentucky da Gretchen Whitmer ta Michigan da Josh Shapiro na Pennsylvania da Wes Moore na Maryland.

Whitmer da Shapiro gwamnoni ne da ke da farin jini a jihohin da dole ne Jam'iyyar Democrats ta samu nasara domin samun nasara a takarar shugaban ƙasa. Dukansu suna da ƙuruciya, jini a jika kuma suna da ƙarfi wurin yaƙin neman zaɓe.

Me ya sa ba za a yi naɗi maimakon a yi zaɓe a bayyane, idan aka yi la’akari da hakikanin yiwuwar babban taron da za yi a bayyane ba tare da zabin wanda aka zaba ba zai iya haskaka dukkan bambance-bambancen da ‘yan Democrat ke da shi da juna?

Taƙaitacciyar amsar kawai ita ce amfani da masu jefa ƙuri'a da 'yan kallo.

Akwai masu jefa ƙuri'a da dama musamman matasa da suka nuna rashin jin daɗinsu kan cewa ba su da abin cewa dangane da jagorancin jam'iyya tun bayan da Joe Biden wanda a 2020 ya yi alƙawari ya zama "tsani zuwa shekaru masu zuwa" a fili ya tabbatar da kansa a matsayin duk wannan makomar ta aƙalla 2028.

Ba mutane dama

An kammala zaɓen fitar da gwani kuma masu zaɓe ba su da wani tasiri kai tsaye a kan abin da 'yan Democrats ke so, amma taƙaitaccen yaƙin neman zaɓe na mutuntawa a cikin ɗan gajeren lokaci da aka buga don zaɓaɓɓun wakilai na farko a babban taron ƙasa an nemi su yi tun 1972 yana da damar yin hakan. yin kanun labarai na kasa kowace rana.

The contrast not only with the Republican’s July convention but with every convention for a half a century could not be more clear.

The president has already indicated his support for VP Harris, but he has yet to instruct his delegates to throw their support to her. He does not have the power to do so, but many would heed his instructions if he makes that choice.

He should refrain. If democracy itself is truly at stake, and the president has said repeatedly that it is, Democrats should do the most small-d democratic thing available to them at this time: hold an open convention.

Shugaban ya riga ya nuna goyon bayansa ga mataimakiyarsa Harris, amma har yanzu bai umarci delegate su nuna goyon bayansu a gare ta ba. Ba shi da ikon yin haka, amma mutane da yawa za su bi umurninsa idan ya yi wannan zaɓin.

Ya kamata ya dena. Idan da gaske dimokiradiyya na fuskantar barazana, kuma shugaban kasa ya sha nanata hakan, ya kamata 'yan jam'iyyar Democrat su yi abin da ya fi zama dimokuradiyya a wannan lokacin: su gudanar da babban taron jam'iyya.