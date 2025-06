DUNIYA 8 MINTI KARATU Yadda hukuncin kisa a kan sojojin da suka gudu daga bakin daga a DRC ke tayar da ƙura Yanke hukuncin kisa a kan sojojin da suke gudu daga bakin daga a kasar Jamhuriyar Dimokuradiyyar Congo ya jawo muhawara a kan ko hukuncin kisan ne hukunci mafi dacewa wajen magance matsalar. Yada

A soldier found in the presence of an armed band or the enemy faces a death penalty in the DRC. Photo: Others / Others