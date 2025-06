DUNIYA 12 MINTI KARATU Sojojin Haya: Yadda Ƙasashen Yamma suka tatsi Afirka ta ƙarƙashin ƙasa Har yanzu ƙasashen Afirka ba su rabu da sojojin haya ba waɗanda suka samo asali tun lokacin mulkin mallaka waɗanda ke ƙarƙashin ƙasashen yamma. Yada

Robert C. Mackenzie ya kasance tsohon soja wanda ya zama soja na musamman na rundunar sojin saman Rhodesia daga baya kuma sojan haya a Saliyo da Nijeriya da Rhodesia. / Hoto: Other / Others