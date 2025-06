DUNIYA 6 MINTI KARATU A ina sabbin wuraren tarihi na UNESCO suke a Afirka? Kwamitin Tattara Kayan Tarihin Duniya na 2024 da ke gudanar da ayyukansa a Indiya tuni ya samar da labarai masu kyau ga nahiyar Afirka. Yada

A cewar hukumar ta UNESCO, an saka wuraren al'adu 19 a jerin bana. Hoto: others / Others