Talata, 20 ga watan Agusta, 2024

Kungiyar Hamas ta soki ikirarin da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na cewa ya janye daga yarjejeniyar tsagaita wuta ta Gaza, tana mai kiran kalaman nasa a matsayin "amince wa" Isra'ila ta ci gaba da yakin.

A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Talata, Hamas ta bayyana cewa "kalaman wadanda ba su dace ba... ba sa nuna hakikanin matsayin kungiyar ba wacce ke da sha'awar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ba", inda ta kira kalaman Biden a matsayin "amincewar Amurka ga gwamnatin Isra'ila mai tsattsauran ra'ayi da ta ci gaba da aikata miyagun laifuka a kan fararen hular da ba su ji ba ba su gani ba.

Biden, yayin da yake amsa tambayoyi kan yarjejeniyar tsagaita wuta a ranar Litinin, ya ce: "Isra'ila ta ce za su iya daidaitawa, a shirye suke. Amma an gaya min a yanzu Hamas tana ja da baya."

Yayin da yake hawa jirgin sama bayan da ya yi jawabi a babban taron jam'iyyar Democrat a Chicago, ya kara da cewa: "Za mu ci gaba da ƙoƙari."

Hamas ta ce kalaman na Biden ba su yi nuni da hakikanin matsayin kungiyar ba, wanda ke da sha'awar cimma tsagaita wuta.

1245 GMT — Falasdinawa 12 sun mutu a harin da Isra'ila ta kai wata makaranta da suke samun mafaka

Rundunar tsaron farar hula ta Falasdinu ta ce harin da Isra'ila ta kai kan wata makarantar boko ya kashe akalla mutum 12, yayin da sojojin Isra'ila suka yi ikirarin kai hari a cibiyar kwamandojin Hamas.

Mai magana da yawun hukumar Mahmud Bassal ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa, "ma'aikatanmu sun kwaso shahidai 12 daga Makarantar Mustafa Hafiz, da Isra'ila ta kai musu hari a yammacin birnin Gaza.

A baya dai Bassal ya bayar da adadin mutuwar mutum bakwai da jikkata wasu 15 a yajin aikin da ya ce ya afka wa hawa na biyu na ginin makarantar.

0717 GMT — Rundunar sojojin Isra'ila ta ce ta gano gawawwaki shida na mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a harin ba-zata da ta kai ranar 7 ga watan Oktoba.

Wata sanarwa da rundunar ta fitar ranar Talata ta ce ta gano gawawwakin ne a wani samame da ta kai da tsakar dare a kudancin Gaza.

Rundunar sojojin Isra'ila ba ta faɗi yadda aka kashe mutanen ba. Amma sau da dama Hamas ta bayyana cewa Isra'ila ta kashe wasu daga cikin waɗanda ta yi garkuwa da su a luguden wutar ta take yi babu ƙaƙƙautawa a yankin, wanda ya mayar da kusan ɗaukacin yankin tamkar kufayi.

Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Isra'ila ta kashe Falasɗinawa fiye da 40,000 sakamakon hare-haren da take kai wa Gaza.

"Galibin mutanen da ta kashe mata da yara ne. Wannan babban bala'in ya faru ne sakamakon gazawar Rundunar Tsaron Isra'ila wajen kiyaye dokokin yaƙi," a cewar Babban Jami'i na MDD kan Kare Hakkin Ɗan'adam Volker Türk a wata sanarwa da ya fitar a baya bayan nan.

2033 GMT — Isra'ila ta kashe ƙarin Falasɗinawa a Gaza a yayin da Amurka ke jan-ƙafa kan tattaunawar tsagaita wuta

Isra'ila ta kashe Falasɗinawa fararen-hula aƙalla tara, cikinsu har da yara, a wani hari ta sama da ta kai kan wani dandazn jama'a a sansanin al-Shati (Beach) da ke yammacin Birnin Gaza, a cewar kamfanin dillancin labarai na WAFA.

"Jiragen yaƙin masu mamaya sun kai hari a wani rukunin gidaje da ke Khan Younis a kudancin Gaza," in ji kamfanin dillancin labaran.

2000 GMT — Hamas ta ce Amurka na jan-kafa kan tattaunawar tsagaita wuta don Isra'ila ta ci gaba da kisan kiyashi

Mai magana da yawun ƙungiyar gwagwarmaya ta Hamas Osama Hamdan ya ce ƙungiyarsu za ta yi biyayya ga shirin tsagaita wuta da a baya shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar, yana mai ƙarawa da cewa Washington na jan-ƙafa kan batun domin bai wa gwamnatin Netanyahu damar ci gaba da yin kisan kiyashi a Gaza.

Amurka tana "jan-ƙafa ne domin Israi'ila ta ci gaba da kisan kiyashin da take yi," kamar yadda Hamdan ya shaida wa Al Jazeera bayan Sakataren Harkokin Wajen Amurka Antony Blinken ya yi iƙirari cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tabbatar masa zai goyi bayan shirin Amurka na tsagaita wuta a Gaza.

"Isra'ilawa sun janye daga shirin da Biden ya gabatar. Kalaman da Netanyahu ya yi game da amincewa da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta sun nuna cewa Amurka ta gaza rarrashinsa domin ya amince da shirin da suka gabatar a baya," in ji Hamdan.