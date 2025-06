Ga alama goyon bayan da ƙasashen duniya ke bayarwa na ganin an 'yanta Falasdinu yana ƙaruwa. A cikin makon nan ne dai Majalisar Dinkin Duniya ta zartar da wani ƙuduri na neman kawo karshen mamayar da Isra'ila ke yi wa Falasdinu.

Wasu kasashe mambobi 124 ne suka kada kuri'ar amincewa. Daga cikin 14 da suka ƙi amincewa da ƙudurin akwai Isra'ila da babbar ƙawarta Amurka da wasu kasashen tsibirin Pacific da dama.

Sai dai a gaba daya, kusan dukkan kasashe mambobin Afirka, Turai, Asiya da Latin Amurka sun kada ƙuri'ar amincewa da kudurin. Kokarin ba zai haifar da wani dauki cikin gaggawa ba ga Falasdinawa da Isra'ila ke kashewa a Gaza da kuma Yammacin Gabar Kogin Jordan da ta mamaye.

Sai dai ƙuri'ar ta zo ne kwanaki kadan bayan ministocin harkokin wajen kasashen Turai da na kasashen Musulmai sun yi taro a birnin Madrid domin tattauna yadda za a aiwatar da tsarin samar da kasashe biyu.

Wadanda suka halarci taron sun hada da mambobin kungiyar tuntubar kasashen Larabawa da Musulmi na Gaza da suka hada da ministocin harkokin wajen Masar, Qatar, Saudiyya, Jordan, Indonesia da Nijeriya da kuma babban sakataren kungiyar kasashen Larabawa.

Daga bangaren Turai, akwai ministocin harkokin wajen Norway, Slovenia, Ireland da kuma jami'in kula da harkokin waje na EU, Josep Borrell sun halarci taron.

Da yake jawabi yayin taron, mai masaukin baki Ministan Harkokin Wajen Spain Jose Manuel Alvares, ya jaddada cewa, akwai aniya a fili tsakanin mahalarta taron don sauyawa daga “magana zuwa aikatawa” da kuma yin yunƙuri zuwa ga fayyace jadawali don aiwatar da shawarwarin samar da ƙasashe biyu masu cin gashin kansu.

Amma don cimma nasara kan wannan manufar, Spain da ƙasashe suna buƙatar fuskantar ayyuka da manufofin da ke bai wa Isra'ila lasisin ƙarfafa mamayarta da kuma hana samar da tsarin ƙasashe biyu.

Haɓaka kasuwancin matsugunan Yahudawa

Ba zai yiwu a samar da ƙsashe biyu masu cin gashin kansu ba har sai an shiga batun mamaytar yankunan da Isra'ila ke yi na Falasdinawa, wanda ya bunkasa tun bayan mamayar da ta yi wa yankunan Falasdinawan a shekarar 1967.

A watannin baya-bayan nan dai gwamnatin Firaministan Isra'ila Benyamin Netanyahu ta tsara shirye-shiryen kara fadada matsugunanta da ta saba yi.

Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargadin cewa hakan zai kawo cikas ga duk wata fatan samun maslaha tsakanin kasashen biyu domin hakan zai kara sauya yanayin kasar Falasdinu da kuma karya doka ta 49 ta yarjejeniyar Geneva.

Idan da gaske ne kasashe mambobin kungiyar EU na ci gaba da fatan samun maslahar kasashe biyu, dole ne su hana cibiyoyin hada-hadar kudi na Turai zuba jarin biliyoyin daloli ga kamfanonin da ke da hannu a gina matsugunan Yahudawa 'yan kama wuri zauna a Isra'ila.

Dauki misalin mai masaukin baƙi Spain. Duk da jagorantar tabbatar da goyon bayan bai wa Falasdinawa ƙasa mai cin gashin kai da take yi a tsakanin ƙasashen Turai, kamfanonin cikin gida irin su Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), kamfani da a idon jama'a na ƙera motocin ne da kayan aiki, da kamfanin kasuwanci na GMV mai zaman kansa, suna ba da tallafi da gina ayyukan more rayuwa kamar layin dogo mai sauƙi, da ke hada matsugunan Isra'ila da wasu sassan Yammacin Gabar Kogin Jordan da suka mamaye.

Ministan tattalin arzikin kasar Falasdinu Khaled Osaily ya bukaci ministan masana'antu da kasuwanci na kasar Spain Jose Hernandez da su dauki matakan gaggawa kan kamfanonin da ke karya dokokin kasa da kasa.

Har yanzu babu wani mataki da gwamnatin Pedro Sanchez ta dauka a cikin 2024 kan CAF ko GMV.

Spain ba ta cikin kowacce daga kungiyoyin. Hatta fitattun masu goyon bayan bai wa Falasdinu cin gashin kanta a Turai kamar Ireland su ma sun gaza hana kamfanoni gudanar da "kasuwanci kamar yadda suka saba" na gina matsugunan Isra'ila.

Wannan ya haɗa da kamfanonin Amurka da ke aiki a matsayin ƙungiyoyin Irish na ƙasashen waje kamar Etsy da Airbnb, waɗanda ke jera kadarori da sayar da kayayyaki ga mazauna ƙarƙashin kulawar gwamnatin Irish.

Amma bisa la'akarin sa, asusun saka hannun jari na jihar Ireland ya janye daga kamfanonin Isra'ila da ke aiki a matsuguni. Koyaya, Airbnb ya sake yanke shawarar cire jerin hayar a cikin matsugunan Yahudawa ba bisa ka'ida ba a cikin 2019 kuma yana ci gaba da aiki a cikin 2024.

Kuma a watan Mayu, Spain da Ireland, da Norway sun ba da sanarwar cewa za su amince da Falasdinu a matsayin kasa mai 'yanci, duk da cewa Isra'ila ta mayar da martani, har ta janye jakadunta don nuna rashin amincewa.

A halin da ake ciki Jamus ta yi Allah wadai da fadada matsugunan da Isra'ila ke yi amma ta ci gaba da ba da lasisin fitar da makamai zuwa Isra'ila, lamarin da ke kara karfafa tsarin kisan kiyashi da kuma daƙile yi sulhu na samun kasashe biyu masu ci gaskin kansu.

Gabatarwar Ƙungiyar Ƙasashen Larabawa

Ita ma kungiyar hadin kan Ƙasashen Larabawa da ta samu wakilci a Madrid na bukatar yin tunani kan ayyukan kasashe mambobinta.

Kasashen Bahrain da Hadaddiyar Daular Larabawa sun rattaba hannu kan yarjejeniyar Abraham da Isra'ila a shekarar 2020.

Masu suka sun ce hakan ya bai wa Tel Aviv damar ci gaba da mamaye matsugunai ba tare da fuskantar matsin lamba daga sabbin kawayenta ba tare da inganta harkokin kasuwanci.

Babu wata niyya ta soke yarjejeniyoyin da suka haifar da ƙaruwar ciniki ga Isra'ila, wanda ya karu da yawa a cikin 2024 kuma yana samar da kudaden shiga da ake bukata da gwamnatin Netanyahu don dorewar tattalin arzikinta na yaki da kuma kai hari ga Falasdinawa.

Bayan yerjejeniyar Abraham, kasashe makwabta irin su Jordan sun shaida yawan fitar da kayayyaki da suke fitarwa a kowane wata da yawan kasuwancinsu a shekarar 2024 duk da fadada matsugunan da Isra'ila ke yi.

Ga dukkan alamu dai wadannan bayanai na kawo cikas ga burin kungiyar kasashen Larabawa na aiwatar da tsarin samar da kasashe biyu.

Aikin da za a yi

There are encouraging signs, however. Norway's largest pension fund has divested from companies such as Caterpillar in 2024, which are tied to Israeli settlements. Meanwhile Saudi Arabia reiterated this week that normalisation with Israel is out of question (despite initially pursuing it) until a two-state solution is met.

Akwai alamu masu ƙarfafawa, duk da haka. Kudaden fensho mafi girma na Norway ya karkata daga kamfanoni irin su Caterpillar a cikin 2024, wadanda ke da alaƙa da matsugunan Isra’ila. A halin da ake ciki Saudiyya ta sake nanata a wannan makon cewa daidaitawa da Isra'ila ba shi da wata tambaya (duk da cewa ta fara binsa) har sai an cimma matsaya guda biyu.

Belgium, wata kasa mamba ta EU, ta yi kira ga samar da matsugunan Yahuadawa a Isra'ila da cewa ya saɓa wa doka, kuma a cikin watan Maris ta bayyana cewa za ta ƙaƙaba takunkumi kan mazauna Yankin Yammacin Kogin Jordan.

Duk da haka, mai yiyuwa ne Isra'ila za ta ci gaba da fadada matsugunan da ba bisa ƙa'ida ba, sai dai idan kasashen da ke halartar taron ba su dakatar da huldar kasuwanci ba, da haramta wa kamfanoni masu zaman kansu shiga harkokin kasuwanci tare da samar da sulhu da kuma soke yunkurin diflomasiyya kamar yarjejeniyar Abraham.

Kawai faɗin cewa yin aiki don samar da tsarin ƙasa biyu manufa ce ta bai ɗaya bai wadatar ba.

Bayan Madrid, ana buƙatar tunani da sauye-sauye na gaske. Idan ba haka ba, kiraye-kirayen samar da kasashe biyu za a kalli a matsayin kayan kwalliya ne kawai daga masu goyon baya da Falasdinawa.

Game da marubucin

Hamzah Rifat yana da digiri a cikin Nazarin Zaman Lafiya da Rikici a Islamabad, Pakistan da kuma Harkokin Duniya da Diflomasiya na ƙwararru daga Cibiyar Horar da Diflomasiya ta Bandaranaike a Colombo, Sri Lanka.

Hamzah ya kasance malami mai ziyara a Cibiyar Stimson da ke Washington, DC a cikin 2016.