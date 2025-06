Turkiyya na aiki tukuru don ƙaryata labaran da ba daidai ba da Isra'ila ke yadawa game da Falasdinawa da yakin da take yi a Gaza, in ji Fahrettin Altun, Daraktan Sadarwa na ƙasar.

Cibiyar Yaki da Yada Labaran Ƙarya ta gano al'amura fiye da 250 na rikice-rikice na Isra'ila tare da wallafa sakamakon binciken a cikin harsuna shida don masu bibiyar labarai a duniya, in ji shi a ranar Laraba a wani taron mai taken "The Lies of Israel Platform Launch and Panel," wato Ƙaddamar da Dandalin Fito da Labaran Ƙarya na Isra'ila.

"A Taron Tsaro na Munich, shugaban Isra'ila Isaac Herzog ya ɗaga littafi, yana cewa, 'Wannan littafi ne mai suna Ƙarshen Yahudawa, wanda sojojinmu suka samo a Gaza. Babban shugaban Hamas Mahmoud al-Zahar ne ya rubuta wannan littafi.’ Amma wani marubuci dan kasar Masar ne ya wallafa wannan littafi a shekarar 1990 kuma ba shi da alaka da Hamas ko Falasdinu.

A wani misalin daban, Altun ya yi nuni da cewa, Isra'ila ta yi ikirarin cewa kungiyar Hamas ce ke da alhakin harin da aka kai a Asibitin al-Ahli Arab da ke gundumar Zeitoun a Gaza.

"Shi ma wannan ikirari, labarin ƙarya ne," in ji shi. "Hare-haren da Isra'ila ta kai kan asibitocin Gaza tun daga lokacin sun bayyana ƙarara cewa tana yin aiki ba tare da la'akari da wasu ka'idoji ba."

Son zuciyar kafofin yada labarai na Yammacin Duniya

Altun ya ce daya daga cikin abubuwan da ke haifar da yunkurin Turkiyya na fallasa ayyukan Isra'ila ta hanyar dandali irin su Lies na Isra'ila shi ne fuska biyu irin ta kafofin watsa labarai na Yamma.

Ya kara da cewa tun farkon yakin, Isra'ila ta samu goyon bayan soji da na siyasa da dama, tare da samun goyon baya daga kafafen yada labarai na duniya.

Kwanan nan, Altun ya yi nuni da cewa, wani dandali na dijital har ma ya haramta fina-finai 19 da suka shafi Falasdinu, wanda ke nuna ba wai kawai korar 'yancin fadin albarkacin baki ba ne, har ma da goyon baya ga daya daga cikin mafi girman "kisan kare dangi" na tarihi.

Wannan munafunci, a cewar Altun, misali ne karara na yadda ake sadaukar da mutuncin dan'adam a lokuta da dama don samun riba ta siyasa da tattalin arziki, musamman don faranta ran kungiyoyin masu tsananin son kafa kasar Isra'ila.

Ya bayyana yadda kafafen yada labarai na kasa da kasa suka raina ta'addancin Isra'ila yayin da suke gabatar da kokarin kare kai na Falasdinawa a matsayin wani abin kiyayya ga al'ummar duniya.

‘Sun mutu ko an kashe su’

Bambance-bambancen harshe a yadda ake watsa labarai ya kara bayyana wadannan son zuciya, yayin da ake kwatanta abubuwan da suka faru da Isra'ilawa a matsayin "an kashe su," amma a kan lamarin Falasdinawa sai a ce "sun mutu", in ji shi.

Altun ya yi nuni da wani misali na musamman inda wata kafar yada labarai da ake mutuntawa a duniya ta sake bitar kanun labarai har sau uku domin jaddada muradun Isra'ila.

Da farko mai taken "Harin Isra'ila ya kashe daruruwan mutane a asibiti," an gyara kanun ta hanyar cire "Isra'ila" sannan kuma a kara sassauta shi ta hanyar sauya "kai hari" zuwa "fashewar wani abu."

Sigar ƙarshe, "Aƙalla mutane 500 ne suka mutu sakamakon fashewar wani abu a wani asibiti a Gaza," ya tsara wannan bala'in a matsayin wani lamari na bazata, wanda ke ɓoye duk wata alama ta ainihin mai aikata ta'addanci, in ji shi.

Daraktan Sadarwa na Turkiyya, Altun ya ce, ya yi aiki don gaya wa duniya game da wannan murdiya na gaskiya.

'Ƙarairayin Isra'ila'

Daya daga cikin jigon kokarin da Turkiyya ke yi shi ne sabon dandali da aka kaddamar, 'The Lies of Israel,' wanda ke da nufin dakile yada labaran karya da Isra'ila da magoya bayanta ke yadawa.

Shirin wanda Hukumar Sadarwa ta Turkiyya ta kaddamar, na neman rubutawa da fallasa labaran karya da kafafen yada labaran Isra'ila ke yadawa da kuma samar da hujjoji na gaskiya cikin harsuna da dama.

"Tsarinmu ya zama shaida ga amincin Turkiyya ga gaskiya da adalci, da tsayin daka wajen adawa da bayanan ɓatanci da farfagandar da ke tattare da rikicin Isra'ila da Falasdinu," in ji Altun.

Ya bayyana karyar Isra'ila a matsayin muhimmiyar albarkatun kasa da kasa da ke da nufin cike wani gagarumin gibi a fagen yada labarai na duniya.

Dandalin yana ganowa da kuma ƙirga bayanan Isra'ila, yana watsa ingantaccen abun da ake ciki game da rikicin ga masu sauraron duniya.