DUNIYA 7 MINTI KARATU Yadda namun dajin Afirka suka fuskanci raguwar kashi 75 a tsawon shekara 50 Rahoton Asusun kula da namun daji na duniya (WWF) kan halittun duniya na 2024 ya bayyana cewa shekaru 50 zuwa 2020, an samu raguwar yawan namun daji da aka sa ido akan su a faɗin duniya da kusan kashi uku cikin 100. Yada

According to the report, what happens in the next five years will determine the future of life on Earth. / Others