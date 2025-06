DUNIYA 7 MINTI KARATU Ranar Yara: Labaran yaran da yaƙi ya ɗaiɗaita a Sudan Yayin da ake bikin Ranar Yara Ta Duniya, yaran Sudan na ci gaba da shan wahala, inda kungiyar ta MSF ta nuna cewa duk mutum ɗaya daga cikin shida da suka jikkata to yaro ne. Yada

Children under 15 years old are among victims arriving at hospitals with gunshot, blast and shrapnel wounds. /Photo: MSF Yara ‘yan kasa da shekaru 15 na daga cikin wadanda abin ya rutsa da su da aka kai su asibitoci sakamakon harbinsu da bindiga ko rauni saboda fashewa bam. Hoto: MSF / Others