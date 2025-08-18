NIJERIYA
Babban hafsan sojojin ƙasar ya umarci hafsoshin da aka naɗa su ruɓanya ƙoƙarinsu wajen ci gaba da kai kan 'yan ta’addan da sauran matsalolin tsaro.
Lutanan Janar Olufemi Oluyede, shi ne babban hafsan Rundunar sojin ƙasa ta Nijeriya / Nigerian army
18 Agusta 2025

Babban hafsan sojojin ƙasan Nijeriya, Lutanan Janar Olufemi Oluyede ya amince da sabbin naɗe-naɗe da sauye-sauye kan muhimman muƙamai cikin rundunar sojin ƙasar.

Wata sanarwar da muƙaddashiyar daraktar watsa labaran rundunar sojin ƙasar, Appolonia Anele, ta fitar ranar Lahadi ce ta bayyana wannan a birnin Abuja.

Anele ta ce sabbin naɗe-naɗen sun shafi manyan jami’ai ne a hedikwatar sojin da kuma manyan rundunonin soji da kwamandojin cibiyoyin bayar da horo da sauransu.

Ta ce an naɗa Manjo-Janar Adekunle Adeyinka a matsayin babban jami’in da ke kula da sufiri inda Manjo Janar A.A. Adekeye ya zama babban jami’in da ke kula da ma’aikata, kuma Manjo Janar T.B. Ugiagbe ya zama babban jami’i mai kula da daidaito da gwaji.

Ta ƙara da cewa an naɗa Manjo Janar A.A. Idris a matsayin babban jami’in sojin da ke kula da tattara bayanan asiri; kuma aka naɗa Manjo Janar M.O. Erebulu a matsayin shugaban ‘yan sandan sojin.

“Sauran sun haɗa da Manjo Janar  E.A. Anaryu a matsayin kwamandan da ke kula da harkar sufuri da Manjo Janar J.E. Osifo a matsayin babban Daraktan  Hukumar Kuɗi ta rundunar Sojojin Nijeriya.

“An naɗa manjo Janar S.A. Akesode a matsayin shugaban rundunar tabbatar da zaman lafiyar Tarayyar Afirka a Tigray, Ethiopia.

“Sabbin manyan kwamandodin sun haɗa da Manjo Janar A.S.M. Wase, a matsayin babban kwamandan Runduna ta Ɗaya ta sojin Njieriya kuma kwamandan sashe na ɗaya na Rundunar Operation FANSAN YAMMA, da kuma manjo Jnaar C.R. Nnebeife, wanda aka naɗa a matsayin babban kwamandan Runduna ta Biyu ta sojin Nijeriya kuma kwamandan shashe na Uku na rundunar Operation FANSAN YAMMA,” in ji ta.

Anele ta kuma bayyana cewa an naɗa Manjo-Janar M.O. Ihanuwaze a matsayin kwamandan Makarantar Sha’anin Kuɗi ta Rundunar Sojin Nijeriya, sai Manjo Janar  K.O. Osemwegie da zai jagoranci Makarantar Sadarwa ta Sojin Nijeriya, yayin da aka naɗa Manjo Janar A.J. Aliyu shugaban makarantar sarrafa makamai ta sojin Nijeriya.

Ta ƙara da cewa Manjo Janar A.C. Adetoba zai zama babban kwamandan, Kwalejin Gudanarwar da harkokin Sufiri.

“A cikin waɗanda aka sauya wa wuri, akwai Birgediya Janar M. Jimoh wanda ya zama kwamandan Birged na 1 da kuma Birgediya Janar N.E. Okoloagu wanda ya zama Kwamandan Birged na 2, da kuma Boirgediya Janar A.A. Bello wanda ya zama kwamanda na Runduna ta 6 da kuma Sashe na 3, na rundunar  Operation DELTA SAFE.

“Oluyede ya yi kira da hafsoshin da su ruɓanya ƙoƙarinsu wajen tabbatar da hare-haren da ake kai wa ta’addanci da masu tayar da ƙayar baya da sauran masu barazana ga tsaro, yayin da yake tabbatar da cewa jin daɗin dakaru ne abin da ya fi bai wa fifiko”.

 

