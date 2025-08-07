10 awanni baya
· Ghana ta soma makokin kwanaki uku sakamakon hatsarin jirgin helikwafta da ya kashe ministocin ƙasar biyu da wasu manyan mutane
· Rundunar ‘yan sandan Jihar Kaduna a Nijeriya ta gano abubuwan fashewa da bindigogi da harsasai a wani wurin ‘yan gwan-gwan
· Rundunar sojin Isra'ila ta ce za ta bi matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka kan rikicin Gaza
Anfani
· Trump ya yi gargaɗin ƙara wa Indiya takunkumi saboda sayen man fetur daga Rasha
· Turkiyya da Siriya sun ɗauki wani gagarumin mataki na sake gina alaƙar tattalin arziki