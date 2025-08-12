NIJERIYA
Labaranmu Na yau, 12 ga Agustan 2025
Hukumar Kwastam a Nijeriya ta kama makamai da haramtattun magunguna da kuɗinsu ya kai N10bn sannan za a ji cewa Amurka ta jingirta harajin da ta kakaba
Labaranmu Na Yau, 22 ga watan Afrilun 2025 / TRT Afrika Hausa
14 awanni baya

EFCC ta kama tsohon gwamnan Sokoto Aminu Tambuwal

Hukumar Kwastam a Nijeriya ta kama makamai da haramtattun magunguna da kudinsu ya kai N10bn

Akalla Falasdinawa 48 da suka hada da yara 11 ne aka kashe a hare-haren sama da Isra’ila ta kai a Gaza a ranar Linitin

Amurka ta jingirta harajin da ta kakabawa China da kwanaki 90

Shugaban Turkiyya Erdogan ya yi Allah wadai da zaluncin da Isra'ila ke yi wa Falasdinawa tare da kiran taron gaggawa don dakatar da tashin hankali a Gaza

'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
