13 awanni baya
Daruruwan mutane sun gudanar da zanga-zanga kan sabbin hare-haren ‘yan bindiga a Zamfara
· Gwamantin Tarayyar Nijeriya ta kori ma’aikatan gidan gyaran hali 15 bisa laifin rashin da’a
· Majalisar ministocin tsaron Isra'ila ta amince da shirin Netanyahu na sake mamaye Birnin Gaza
Za ku so karanta wadannan
Ministan Wajen Turkiyya Fidan zai ziyarci Masar yayin da dangantakarsu ke ƙara ƙarfi kan batun yanki
· Trump ya ce daukar matakin tsagaita wuta tsakanin Rasha da Ukraine ya rage ga Putin
· UAE ta yi watsi da ikirarin Sudan na hada baki da dakarun RSF don kai harin bam kan jirgin Emirati