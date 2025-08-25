NIJERIYA
2 minti karatu
Dai Qisheng: Nijeriya ta tasa ƙeyar ƙasurgumin ɗan daba da ake nema ruwa-a-jallo a China
Mista Dai Qisheng ƙasurgumin shugaban ‘yan daba ne da ake nema ruwa-a-jallo a China.
Dai Qisheng: Nijeriya ta tasa ƙeyar ƙasurgumin ɗan daba da ake nema ruwa-a-jallo a China
An kama Mista Dai Qisheng ne ranar 8 ga watan Agustan shekarar 2025 / Nigeria Police
25 Agusta 2025

Rundunar ‘yan sandan Nijeriya ta yi shelar kamawa tare da tase ƙeyar ƙasurgumin shugaban ‘yan daba da ake nema ruwa-a-jallo, Mista Dai Qisheng, zuwa ƙasarsa, China.

Wata sanarwa da rundunar ta wallafa a shafinta na Facebook ranar Lahadi ta ce ta samu wannan nasarar ce sakamakon haɗa gwiwa da ofishin rundunar ‘yan sanda ta ƙasa da ƙasa da ke Abuja tare da rundunar ‘yan sanda ta ƙasa da ƙasa da ke Beijing da kuma ofishin jakadancin China a Nijeriya.

Sanarwar, wadda jami’in hulɗa da jama’a na rundunar ‘yan sandan ƙasar, Olumuyiwa Adejobi, ya sanya wa hannu ta ce ana neman Mista Dai Qisheng ne a lardin Guizhou na ƙasar China bisa zargin shiryawa tare da jagorantar aikata laifi na kai hari da kuma tserewa daga ƙasarsa bayan ofishin tsaro na ƙaramar hukumar Zhijin ya ba da sammacin kamo shi a shekarar 2024.

Bayan Mista Dai Qisheng ya tsere Nijeriya domin neman mafaka, sanarwar ta ce jami’an cibiyar ‘yan sanda ta ƙasa da ƙasa da ke Abuja sun kamo shi ranar 8 ga watan Agusta.

Za ku so karanta wadannan

Bayan sun kamo shi ne dai ‘yan sandan suka tasa ƙeyarsa ƙasarsa ranar 15 ga watan Agusta.

Sanarwar ta ce wannan nasarar da ta samu na tasa ƙeyar Mista Dai Qisheng ta nuna jajircewar rundunar wajen tabbatar da yaƙi da laifuka na ƙasa da ƙasa.

Sufeto Janar na ‘yan sandan Nijeriya, Olukayode Adeolu Egbetokun, ya ce rundunar ‘yan sandan Nijeriya za ta ci gaba da inganta ƙawance da ‘yan sandan ƙetare ta hanyar musayar bayanan sirri da ayyuka na haɗin gwiwa domin tabbatar da cewa bakin iyakan ƙasashe ba za su hana hukuncin gaskiya ba.

Kazalika sanarwar ta ambato shi yana cewa kamawa da tasa ƙeyar Mista Dai Qisheng zuwa China saƙo a bayyane ga masu aikata laifuka a faɗin duniya cewa Jamhuriyar Tarayyar Nijeriya ba za ta kasance mafaka ba ga masu tserewa daga hukunci.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us