WASANNI
2 minti karatu
Robinho: Tsohon ɗan wasan Real Madrid da Milan zai yi zaman yarin shekara 9 a Brazil
Tsohon ɗan wasan Real Madrid da Manchester City, kuma tsohon ɗan tawagar ƙwallon Brazil ya gaza yin nasara a ƙarar da ya ɗaukaka a kotun ƙoli kan hukuncin shekara tara da aka masa kan laifin fyaɗe.
Robinho: Tsohon ɗan wasan Real Madrid da Milan zai yi zaman yarin shekara 9 a Brazil
Robinho tsohon ɗan wasan ƙungiyoyin Turai ne daban-daban kamar Real Madrid, AC Milan, Manchester City, da Santos ta Brazil. / Getty Images
4 Satumba 2025

Kotun Ƙolin Brazil ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar da tsohon ɗan ƙwallon tawagar ƙasar, Robinho ya yi game da hukuncin shekaru tara da aka yanke masa kan zargin aikata fyaɗe.

Mai shekaru 41, Robinho tsohon ɗan wasan ƙungiyoyin Turai ne daban-daban kamar Real Madrid, AC Milan, Manchester City, da kuma Santos ta Brazil.

Tun a 2017 ne kotu ta kama shi da zama cikin gungun mazan da suka yi wa wata mata ‘yar Albania da ke bikin cika shekar 23 a wani gidan rawa na birnin Milan fyaɗe a 2013.

Laifin ya faru ne lokacin Robinho yana buga wa AC Milan ta Italiya wasa, kuma kotun Italiya ta tabbatar da hukuncin a Janairun 2022.

Ana tsare da Robinho a gidan yarin Tremembe da ke nisan kilomita 150 daga babban birnin Brazil, wato Sao Paulo tun a Maris ɗin 2024.

Za ku so karanta wadannan

Sai dai ya doge kan rashin aikata laifi, inda lauyoyinsa suka shigar da buƙatar sakinsa.

Sai dai a hukuncin da suka yanke a Nuwamban 2024, hukumomin Brazil sun yi ƙuri’a 10-1 inda aka samu rinjaye kan ci-gaba da tsare Robinho a kurkuku.

Wannan na nufin an tabbatar da halascin mayar da hukuncin tsare shi daga kurkukun Italiya zuwa ta Brazil.

A 2020 ne rayuwar ƙwallo ta Robinho ta zo ƙarshe lokacin da ya yanke hukunci mayar da hankali kan matsalolin shari’a da kare kansa a gaban kotu.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us