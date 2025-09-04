Kotun Ƙolin Brazil ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar da tsohon ɗan ƙwallon tawagar ƙasar, Robinho ya yi game da hukuncin shekaru tara da aka yanke masa kan zargin aikata fyaɗe.
Mai shekaru 41, Robinho tsohon ɗan wasan ƙungiyoyin Turai ne daban-daban kamar Real Madrid, AC Milan, Manchester City, da kuma Santos ta Brazil.
Tun a 2017 ne kotu ta kama shi da zama cikin gungun mazan da suka yi wa wata mata ‘yar Albania da ke bikin cika shekar 23 a wani gidan rawa na birnin Milan fyaɗe a 2013.
Laifin ya faru ne lokacin Robinho yana buga wa AC Milan ta Italiya wasa, kuma kotun Italiya ta tabbatar da hukuncin a Janairun 2022.
Ana tsare da Robinho a gidan yarin Tremembe da ke nisan kilomita 150 daga babban birnin Brazil, wato Sao Paulo tun a Maris ɗin 2024.
Sai dai ya doge kan rashin aikata laifi, inda lauyoyinsa suka shigar da buƙatar sakinsa.
Sai dai a hukuncin da suka yanke a Nuwamban 2024, hukumomin Brazil sun yi ƙuri’a 10-1 inda aka samu rinjaye kan ci-gaba da tsare Robinho a kurkuku.
Wannan na nufin an tabbatar da halascin mayar da hukuncin tsare shi daga kurkukun Italiya zuwa ta Brazil.
A 2020 ne rayuwar ƙwallo ta Robinho ta zo ƙarshe lokacin da ya yanke hukunci mayar da hankali kan matsalolin shari’a da kare kansa a gaban kotu.